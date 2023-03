Jozef Van Wissem: da libertação do alaúde à recriação de "Nosferatu"

Patrícia Naves Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Guitarrista holandês Jozef Van Wissem dá um concerto exclusivo no Theatro Circo de Braga. É já esta sexta-feira. "O ponto alto é quando o Nosferatu se evapora ao sol e a guitarra fica pesada e densa", disse o compositor ao JN.

Na procura de um meio que o desafiasse e expressasse a sua música, Jozef Van Wissem descobriu o alaúde. A paixão pelo instrumento barroco tornou-se quase uma obsessão, tal que tomou como sua missão "libertar o alaúde", ou levá-lo a novos públicos, novos tempos. Pelo caminho, vieram discos, bandas sonoras, prémios e um desafio recente: a trilha do restauro da obra-prima de terror "Nosferatu", do cineasta alemão F. W. Murnau.

A música da nova versão do filme de 1922 é o tema de um concerto único em Portugal que o artista holandês, conhecido pelas suas paisagens sonoras e arrojadas composições, traz esta sexta-feira, 10 de março, ao Theatro Circo em Braga.

PUB

Depois de estudar alaúde em Nova Iorque nos anos 90, Van Wissem editou vários discos a solo com impacto, sobretudo pela mestria no instrumento ancestral e pelo hipnotismo do seu som; mas foi a parceria com o realizador de cinema Jim Jarmusch, com quem fez três álbuns, que lhe trouxe o maior reconhecimento - em 2013, "Only lovers left alive" ganhou em Cannes o prémio de melhor banda sonora.

Após compor para filmes, jogos e até pinturas, em 2019 a Cinémathèque de Paris convidou-o para escrever música para a restaurada versão de "Nosferatu" e Wissem esteve à altura: para uma sala lotada apresentou uma obra densa, na qual o som de pássaros já extintos que encontrou num vinil antigo em Roterdão, se entranha com o alaúde e a guitarra elétrica de 12 cordas, processados por uma panóplia de pedais de efeitos, resultando num minimalismo ambiental em crescendo.

Ao JN, o compositor admite que não se recorda de quando primeiro viu o "Nosferatu" original - "teria talvez uns 20 anos", mas lembra-se bem do convite da Cinémathèque. "Recebi uma carta e perguntaram-me se o faria, porque estavam a restaurar o filme e para a apresentação queriam que eu tocasse em Paris uma partitura ao vivo, durante a primeira apresentação da nova versão. E acabei por escrever a música. Era um filme mudo, não estava seguro. Mas foi um grande sucesso".

O espetáculo recebeu uma ovação de pé e todas as dúvidas de Van Wissen dissiparam-se. " Depois foi-me pedido cada vez mais que o fizesse. Comecei a afeiçoar-me a isto, a este conceito. E fui tendo uma melhor ideia de como o gerir perante uma audiência". Wissen admite que foi adaptando a apresentação; e que cada concerto é único, deixando espaço para o improviso.

"Eu tenho a partitura, mas improviso sempre, por isso não é 100% o mesmo em todo o lado. Mas a partitura é a que está no disco": Um crescendo, como no filme, até ao clímax. "Começa do nada, com apenas três notas sobre o baixo. E depois cresce e espalha-se e acrescenta-se, por exemplo, a guitarra elétrica no final e torna-se muito pesada e densa, que é o que o filme precisa, porque quando ele [Nosferatu] se evapora ao sol, esse é o ponto alto".

Hoje envolto nestas paisagens cinematográficas, mais distante parece o início de carreira do artista holandês, e a sua relação com o alaúde. Tudo começou com aulas de guitarra clássica. "A minha professora deu-me peças de alaúde para tocar na guitarra. E havia um livro chamado "Music from Shakespeare's time" que me passou. Durante um tempo toquei guitarra clássica e estava em bandas punk onde tocava guitarra elétrica, mas fiquei aborrecido - até que me lembrei deste repertório. Depois vi um anúncio no jornal "Village Voice", em Nova Iorque, para o professor de alaúde, Pat O'Brien: também um ex-guitarrista, e que tinha a mesma atitude do que eu".

Rapidamente o novo instrumento tornou-se uma obsessão. "Estudei seis horas por dia na altura e durante muito tempo. Ainda o adoro, ainda o toco em casa. Continuo a adorar coisas clássicas. E este tipo de música, aquelas peças barrocas, ainda influencia as minhas composições".

O espetáculo de Jozef Van Wissem no Theatro Circo de Braga, esta sexta-feira, começa às 21.30 horas; os bilhetes custam 13 euros (6.5 euros para portadores do Cartão Quadrilátero)