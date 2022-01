Juan Domingues pinta a realidade descrita por Valter Hugo Mãe

Sara Magalhães Hoje às 16:06 Facebook

"A outra máquina de fazer espanhóis" é uma mostra que evoca a terceira idade.

A Zet Gallery, em Braga, acolhe 27 obras inéditas de Juan Domingues, feitas a partir de um romance de Valter Hugo Mãe. Com curadoria de Helena Mendes Pereira, pode ver-se até 16 de abril.

Foi em 2010 que se publicou pela primeira vez "A máquina de fazer espanhóis", de Valter Hugo Mãe, reeditada no ano passado pela Porto Editora, desta vez com os desenhos de Juan Domingues. Uma reflexão sobre a necessidade de dignificar a velhice, uma viagem pela morte, o abandono, o fascismo e a eutanásia.

"Tudo começou com um convite do Valter e da Porto Editora", diz Juan Domingues ao JN, "Foi em novembro de 2020, numa altura em que houve uma explosão de questões sobre as visitas aos lares, e a reedição do livro contribuiu para voltar a discutir esta realidade social em Portugal."

"O nosso propósito é de que a arte sirva para refletir sobre as temáticas do nosso tempo", acrescenta a curadora Helena Mendes Pereira. "Como se interpreta o ser velho hoje, como tratamos os mais velhos, qual é a condição da terceira idade?". Acrescenta Domingues que "é importante que este tipo de fragmentos nos vá aparecendo à porta, para sabermos lidar com ele".

As obras de Juan Domingues são acompanhada por citações selecionadas por Helena Mendes Pereira, numa espécie de procissão que questiona a vida e o seu fim. Tudo ligado à personagem principal da obra, António Silva, e à sua relação com a fé, a morte da mulher e os fantasmas do Estado Novo que o perseguem. A mostra é complementada com nove desenhos da autoria de Valter Hugo Mãe, que já afirmou precisar de desenhar para conseguir pensar. E num lufada de ar que sabe a esperança, Juan Domingues tentou fechar a narrativa projetando uma atitude digna em relação à velhice: "É uma obra que estou a acabar do ícone da moda Iris Apfel".

Porém, Iris Apfel, não foi a única mulher que o artista desenhou já no local da exposição: Mais uma obra, um retrato da mãe do escritor, foi feita no dia da inauguração. Um presente de artista para artista.

Irá também haver ações que pretendem desafiar o público a debater os temas suscitados pela mostra. Uma delas ocorrerá a 12 de março pelas 16 horas, com a presença de Valter Hugo Mãe, Juan Domingues,, um gerontólogo e um especialista em saúde mental.

A outra máquina de fazer espanhóis

Zet Gallery, Braga

Até 16 de abril