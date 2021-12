Juho Kuosmanen: "Perder os nossos papéis na vida é um caminho para a liberdade"

João Antunes Hoje às 16:15 Facebook

Twitter

Partilhar

O realizador finlandês Juho Kuosmanen fala com o JN sobre "Compartimento Nº 6", um dos grandes filmes do ano

Uma jovem finlandesa a escapar de uma falhada relação amorosa e em busca de um sítio arqueológico e um trabalhador mineiro russo partilham o compartimento de um comboio que vai de Moscovo até uma pequena cidade no Ártico. Nada parece ligá-los, mas entre os dois estabelece-se uma relação de grande cumplicidade. É "Compartimento Nº 6", um dos grandes filmes do ano, vencedor do Grande Prémio e do Prémio do Júri Ecuménico em Cannes.

O que o inspirou para conceber este conto?

A grande inspiração foi o livro, mas decidi mudar a época em que a história se passa, dos anos de 1980 para o início do novo milénio. Hoje em dia, quando se viaja, nunca estamos sós, estamos sempre em contacto com os nossos amigos. Era essencial que a história se passasse antes dos smartphones. Num tempo onde ainda se tivesse de perguntar direções às outras pessoas, não se pudesse resolver todas as situações sozinhos.

Hoje em dia perdeu-se essa capacidade de interagir com o outro.

Quando se viaja de comboio ou quando vamos a um lugar remoto é mais difícil estar com as pessoas à nossa volta, porque é tão tentador estar com os nossos amigos ao telefone. Tudo começa a parecer-se quase a mesma coisa. Mesmo que seja de forma virtual, carregamos sempre connosco o nosso espaço de conforto. É como se estivéssemos sempre a ir para o mesmo sítio.

Fazer um filme quase todo num comboio em movimento deve ter sido um desafio. Pensou duas vezes antes de se lançar no projeto?

Fazer um filme é sempre um grande desafio. O coprodutor russo disse-me que era uma ideia muito estúpida fazer este filme por causa de tudo o que tinha de preparar, mas estou muito contente por ter mantido a minha ideia de que era assim que tínhamos de o fazer. Todas as cenas de dia foram feitas num comboio em movimento que alugámos e faz o seu percurso numa linha russa. As cenas noturnas foram feitas num hangar.

Estava tudo muito controlado?

Eu não sou muito de controlar tudo, nunca tenho um plano muito estrito de filmagem. Gosto de ser influenciado pelo ambiente à volta, mantém-me acordado, as coisas estão sempre a mudar. Gosto de um certo caos, torna as coisas mais vivas. Às vezes há acidentes felizes que a realidade nos dá.

Estas duas personagens, tão diferentes, tinham tudo para não se relacionar...

Quando aquilo que elas são na vida se começa a desvanecer, elas descobrem no outro algo de semelhante. No fim, não há uma finlandesa e um russo, um homem e uma mulher, nem classes sociais. São como crianças, todas as diferenças entre eles desapareceram. Perder os nossos papéis na vida é um caminho para a liberdade.

PUB

Inspirou-se em algum filme em especial?

Todos os filmes, os livros e a música de que gostamos ficam connosco para sempre. Não tenho nenhuma referência, mas o tom desta amizade ou desta história de amor tem mais a ver com "Lost in Translation" do que com "Antes de Amanhecer". No meu filme não quis que o espetador esperasse que eles ficassem juntos no final. Tiveram o que tiveram. Não vai haver uma segunda parte.

Além de uma viagem física, o filme é uma viagem espiritual...

Alguém já disse, de uma forma muito bonita, que era um filme sobre duas almas. Estou completamente de acordo. É sobre carne e sangue, mas também sobre almas, que são muito mais livres do que os papéis que os seus corpos representam na vida. A ligação entre estes dois seres é espiritual. Invisível, não verbalizada.

No fim percebemos que os petróglifos não são importantes, o que importa é a viagem.

Existem mesmo ou são apenas uma metáfora?

Existem, embora em vários sítios diferentes. Há várias razões para não os mostrarmos. Se a víssemos a tocá-los seria difícil para o espetador perceber que afinal não querem dizer nada. Ela quer ir ver aqueles petróglifos, mas percebe que não há nada na vida que seja permanente. Queria filmá-los, mas quando perde a câmara percebe que o que interessa é o momento.