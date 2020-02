Jungle e Nick Murphy confirmados no Super Bock 

Rita Castro Hoje às 18:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival Super Bock Super Rock, que no ano passado regressou à Herdade do Cabeço da Flauta, no Meco, anunciou esta quarta-feira dois novos nomes para o cartaz: Jungle e Nick Murphy (Chet Faker).

Os Jungle, reconhecidos pelo soul característico e moderno, sobem ao palco a 16 de julho. É o mesmo dia de A$AP Rocky e Rex Orange County.

Nicky Murphy, ex Chet Faker, que passou recentemente pelo Porto, atua no dia 17. O artista português Slow J interpreta, nesse mesmo dia, o seu mais recente álbum "You Are Forgiven" no palco principal. No palco EDP, atua o rapper GodLink.

Entre os artistas confirmados para dia 18 de julho destacam-se, no palco Super Bock, os Foals, King Gizzard & the Lizard Wizard e Kali Uchis. No palco EDP estão já confirmados os Local Natives, The Neighbourhood e Boy Pablo.

Os bilhetes para a 26ª do festival, que decorre entre os dias 16 e 18 de julho, têm preços reduzidos até 31 de março, oscilando entre 55 euros (diário) e 110 euros (passe).