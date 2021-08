Juntos e a preto e branco: Paul McCartney conversa com Rick Rubin

Érica Mesquita Hoje às 10:54 Facebook

O maior compositor de todos os tempos junta-se ao produtor ​​​​​​​americano numa conversa reveladora durante os seis episódios que compõem a série "McCartney 3,2,1".

Estreou-se esta semana na plataforma de streaming Disney+ a série documental "McCartney 3,2,1", que junta o músico e compositor Paul McCartney ao produtor Rick Rubin para uma conversa onde é abordado o trabalho revolucionário do artista britânico com The Beatles, mas também a pop-rock de estádio dos Wings durante os anos 1970, e os seus mais de 50 anos enquanto artista a solo.

McCartney revela algumas curiosidades sobre canções como, "Come together", "And I love her", "All my loving", "With a little help from my friends" e "Lucy in the sky with diamonds".

Segundo o livro Guinness dos recordes, o compositor dos êxitos "Hey Jude", "Let it be" e "Yesterday" é o mais popular de todos os tempos, tendo composto a sua primeira música, "I lost my little girl", aos 15 anos, para a mãe que havia morrido com cancro de mama um ano antes.

Paul McCartney conhece John Lennon pouco depois, em 1957, ao assistir a um espetáculo dos Quarrymen, que mais tarde se viriam a tornar na maior banda de rock do mundo, The Beatles.

Após a dissolução da banda, em 1970, McCartney forma os Wings com a sua primeira mulher, Linda Eastman. Além dos projetos com a nova banda, também colabora com inúmeros artistas, como Stevie Wonder, David Glimour e Michael Jackson. A carreira a solo iniciara-se também em 70 com o álbum "McCartney".

O músico que, em 1997, foi nomeado cavaleiro pela rainha Isabel II, conta com 18 Grammys e tantas nomeações como anos de idade, 79. O seu álbum mais recente, "McCartney III", de 2020, foi número 1 nas tabelas do Reino Unido e no Billboard Top Album dos EUA.

McCartney entra então nesta conversa com o produtor Rick Rubin, que produziu álbuns de artistas como Beastie Boys, Johnny Cash, Mick Jagger, AC/DC, Eminem e Shakira, entre muitos outros.

Rubin encontra-se de momento a coproduzir o podcast "Broken record", com Malcolm Gladwell, e tem uma parceria com a "GQ" em torno de uma série de conversas de fundo com personalidades do mundo da música, de Pharrell Williams a Kendrick Lamar.

Em novembro, o Disney+ terá também um documentário sobre The Beatles, "The Beatles: Get back", de Peter Jackson, dividido em três partes, com lançamento nos dias 25, 26 e 27.