Justin Bieber cancela concerto em Portugal

O cantor canadiano Justin Bieber cancelou o concerto que estava programado acontecer na Altice Arena, em Lisboa, durante este ano. O evento estava inicialmente agendado para 21 de janeiro, mas a suspensão da digressão, no ano passado, deixou em aberto uma eventual nova data.

"Informamos que o concerto de Justin Bieber foi cancelado", comunicou a Altice Arena, na terça-feira, dando conta de que "os fãs devem solicitar o reembolso dos bilhetes até dia 28 de março, no ponto de venda em que foi efetuada a compra mediante a apresentação do bilhete e respetivo recibo de pagamento".

"Caso a compra tenha sido efetuada em www.meoblueticket.pt , deverás enviar um email para info@blueticket.pt com o pedido", pode ler-se ainda, em nota divulgada pela sala de espetáculos nas redes sociais.

O concerto de Justin Bieber em Portugal fazia parte da digressão Justice World Tour e estava agendado desde 2022, com a data inicial marcada para 21 de janeiro deste ano. Mas depois do Rock in Rio, no Brasil, em setembro, e na sequência da confirmação do diagnóstico de síndrome de Ramsay Hurt, o músico canadiano suspendeu toda a tour, anunciando o adiamento dos concertos. No caso português, não foi definida nova data e o concerto é agora cancelado.