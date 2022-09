Justin Bieber suspende digressão mundial em prol da saúde

Depois de atuar no Rock In Rio, no Brasil, Justin Bieber anunciou que vai fazer mais uma pausa na suas atuações, não cumprindo assim a agenda prevista para São Paulo e também Argentina. Cuidar da saúde é a prioridade, ficando em aberto a vinda do artista a Lisboa, onde tem concerto marcado para 23 de janeiro de 2023.

Justin Bieber voltou ao palcos, dois meses depois de mostrar ao mundo o rosto parcialmente paralisado devido à síndrome de Ramsay Hunt que lhe foi diagnosticada, mas vai parar de novo por ainda não se sentir completamente recuperado.

Após atuar no Rock in Rio, no Rio de Janeiro, no passado fim de semana, o artista decidiu suspender, mais uma vez, a digressão mundial "Justice World Tour". "Depois de sair do palco, a exaustão apoderou-se de mim e apercebi-me de que a saúde tem de ser a minha prioridade. Por isso, vou fazer uma pausa nas performances. Vou ficar bem, mas preciso de tempo para descansar e melhorar", anunciou.

"Depois de descansar e de consultar os meus médicos, família e equipa, fui para a Europa para tentar continuar a tour. Fiz seis concertos, mas fiquei bastante afetado. Este fim de semana, atuei no Rock in Rio e dei tudo o que tinha às pessoas no Brasil", confessou Justin Bieber.

No Rock In Rio, não dececionou. Além de cantar alguns dos seus temas de maior sucesso, evocou Deus e rezou pelo Brasil, depois de ter homenageado a mulher, Hailey Bieber, que no início do ano também foi internado por causa de um coágulo no cérebro.

A seguir, o corpo acusou o esforço e o cantor canadiano cancelou os espetáculos no Chile, a 7 de setembro, na Argentina, nos dias 10 e 11, e São Paulo, nos dias 14 e 15. Para já, o concerto previsto para o Altice Arena, Lisboa, a 23 de janeiro de 2023, mantém-se.

A síndrome de Ramsay Hunt, causada pela reativação do vírus varicela-zóster, é a justificação para a paragem, à qual se somam as lutas de Justin contra a depressão, muito à conta da pressão da fama e por ter sofrido de bullying.

Na viagem ao Rio de Janeiro, entre a grande comitiva que acompanhou o artista, destacou-se a presença da médica porto-riquenha Jocelyne Miranda. Especialista em quiropraxia e reabilitação é também responsável por tratar outros cantores, como Shawn Mendes, J. Balvin, Post Malone, e a modelo Kendall Jenner, além de desportistas.

À organização do festival pediu uma banheira de gelo no camarim para terapia de imersão. Uma prática seguida por muitos atletas e celebridades com o objetivo promover a recuperação muscular, havendo ainda estudos que a apontem como um bom antídoto contra o stresse, a ansiedade e a depressão.