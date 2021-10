"Juventude inquieta": Cenas de lutas contra a inércia no D. Maria II

Rubén Roma Hoje às 11:29 Facebook

O Teatro do Vestido, a companhia de Joana Craveiro que é uma "milícia humanista", apresenta sábado, dia 16, em estreia na Sala Garrett do Teatro Nacional D. Maria ​​​​​​​II, em Lisboa, a peça "Juventude inquieta".

A peça baseia-se no romance "A cidade das flores", de Augusto Abelaira. Uma obra de 1959 cuja ação decorre em Florença, Itália, nos anos do fascismo de Mussolini, e que serviu de "inspiração, pois o espetáculo é um texto original meu", disse a atriz e encenadora Joana Craveira ao JN.

"Juventude inquieta" fala da inércia. "Eu acho que a inércia advém da forma como a sociedade se organiza e desorganiza." Joana Craveiro tenta com os 13 atores transformar essa inatividade em ação, acreditando que é a juventude que operará essa mudança. "Acredito que no Teatro Vestido nós fazemos isso."

Assim como em "A cidade das flores", cuja narrativa passada em Itália serve de "metáfora para o regime ditatorial que existia em Portugal na altura", o espetáculo de Joana Craveiro aborda temas como a luta ativa, sistemas autoritários, conformismo. Joana Craveiro descreve o fascismo como "uma ideologia extremamente volátil e oportunista que nunca desapareceu".

A encenadora crê que a cidade das flores, utópica, já existe "dentro de cada pessoa, na sua consciência cidadã, na sua ação diária, no seu ativismo em prol de causas". Combatendo a discriminação, o preconceito, a homofobia, "pois a sociedade não é perfeita".

Para Joana Craveiro, as minorias podem fazer agitar as maiorias. "Julgo que não precisamos de maiorias para mudar um país. Acredito realmente na mudança quotidiana pessoal, individual, que se propaga como o efeito dominó para o resto da sociedade". A fim de mover as massas, pretende-se fazer o público refletir sobre a História. "O passado não se vai embora só porque lhe chamamos passado. Serve para compreender o presente. Devem-se resgatar memórias esquecidas, amplificar vozes."

"Juventude inquieta" estreia-se sábado dia 16, permanecendo em cena até 31 de outubro, com interpretações de David dos Santos, Estêvão Antunes e Francisco Madureira, entre outros. É uma produção do Teatro do Vestido, coproduzida pelo Teatro Nacional D. Maria II e Teatro Viriato.