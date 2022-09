Kalorama começou e já há bons concertos para recordar

Tiago Rodrigues Alves Hoje às 22:17 Facebook

James Blake, Rodrigo Leão e os eufóricos da cumbia-eletrónica Bomba Estéreo estiveram em destaque no arranque do novo festival que decorre em Lisboa. As primeiras impressões são ótimas.

"Estamos de volta!" As palavras de alívio e alegria foram de James Blake, mas o sentimento era de todos aqueles que esta quinta-feira, ao final da tarde, foram até ao arranque do MEO Kalorama. Os sorrisos na plateia não deixavam margem para dúvidas. Depois de dois anos atípicos, de isolamentos e de confinamento, o regresso à normalidade de um festival de verão sabe muito bem. E James Blake foi o porta-voz perfeito desse sentimento.

A junção da voz melódica e delicada do britânico a uma camada de batidas e baixos ásperos e distorcidos é como que uma metáfora das alegrias e tristezas do quotidiano; opostos que não se excluem, mas, sim, se complementam para um resultado final inesperadamente equilibrado e agradável. Uma soma maior e melhor do que as partes.

O concerto do britânico foi o sinal desse regresso à normalidade, com o público a aderir e até a cantar os seus principais êxitos. E ainda houve espaço para uma das músicas novas. "Vamos tentar tocar um pouco de tudo", prometeu. E cumpriu.

Euforia Bomba Estéreo

Após o contentamento introspetivo de James Blake, seguiu-se a euforia desmedida dos Bomba Estéreo. Liderados por uma ave rara e exótica de penugem cor de rosa e tranças amarelas, azuis e rosas, os colombianos trouxeram os ritmos quentes e latinos de uma "cumbia" eletrónica até ao Parque da Bela Vista. O povo gostou e dançou.

Quem não dançou foi porque talvez estivesse preso numa das muitas filas que se geraram à medida que o dia foi caindo e o recinto se foi enchendo de milhares de pessoas com muita sede e fome. Havia que comer rápido pois dali a pouco chegariam os Kraftwerk e depois ainda haveria Chemical Brothers.

Ao início da tarde, o coletivo Chelas é o Sítio, dirigido por Sam The Kid, dera hip-hop de boas-vindas àqueles que chegaram cedo, maioritariamente estrangeiros - e eram muitos, mesmo muitos -, para aproveitar um belo fim de tarde setembro. A "cantar no quintal de casa", G Fema lançou rimas afiadas em batidas bem pesadas de cima da colina.

Seguiu-se Rodrigo Leão que estreou o palco principal do Kalorama, uma estrutura enriquecida com uma intervenção cultural de grande escala de AKACorleone, intitulada Temple of Light. Acompanhado de bateria e baixo, cordas e metais, os temas suaves e oníricos do ex-Sétima Legião e ex-Madredeus foram atraindo o público para o sopé da colina.

Mais aconchegados, mais confortáveis

O parque da Bela Vista, também usado pelo Rock in Rio, foi redimensionado à medida do Kalorama: o recinto ficou mais pequeno, mas também mais aconchegante e confortável. Nesta versão do parque há um maior foco na música que vem dos palcos e menos nas brilhantes luzes das barracas de marketing. A vista e os ouvidos agradecem.

O Kalorama espera 100 mil pessoas ao longo dos três dias. Uma noite do Rock In Rio com lotação esgotada são 80 mil. Felizmente, os números não são tudo. Rodrigo Leão começou a tocar para algumas pessoas e acabou com uma imensidão delas à sua frente e um coro nas suas costas. Um início clássico e com classe.

Ainda mal Rodrigo Leão tinha saído do palco MEO e, já lá do alto da colina, Xinobi fazia troar bem alto os graves das colunas. De frente para o sol e com o fumo a sair por baixo da mesa, Bruno Cardoso, um dos mentores dos excelentes Discotexas partiu para uma bela prestação ao vivo que passou pelas sonoridades mais deep do house e do disco que conseguiram tirar as pessoas do chão. À mesma hora, Fred passeava por terrenos mais jazzísticos no Palco Futura. Com três palcos e apenas duas pernas e dois ouvidos não dá para ir e ouvi-los todos.