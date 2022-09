Karim Ainouz: "O meu filme é uma carta de amor ao povo argelino"

João Antunes Hoje às 17:05 Facebook

Karim Ainouz fala-nos de "O Marinheiro das Montanhas", já em exibição

Revelado com "Madame Satã" e com o seu talento confirmado em filmes como "Praia do Futuro", "O Sol na Cabeça" ou "A Vida Invisível", Karim Ainouz é um dos rostos mais visíveis de um cinema brasileiro saído das trevas causadas pelo encerramento da Embrafilmes. Como o seu nome indica, há raízes árabes na sua família e o realizador decidiu apanhar um barco e cruzar o Mediterrâneo rumo à Argélia. "O Marinheiro das Montanhas" é o resultado dessa viagem à procura das memórias guardadas na terra natal do pai, nas montanhas do Atlas, na região da Kabília. O filme já está nas salas.

O filme chega a Cannes em 2021, mas viu a sua produção ser alterada pela pandemia.

Filmámos em 2019, depois era suposto voltar à Argélia, mas não pude, por causa do confinamento. Foi interessante, porque tive ano e meio para editar o filme. A minha pergunta era como transformar estas imagens em filme, porque afinal não tinha filmado muito. São situações como esta em que transformamos um problema numa vantagem.

Como é que procedeu então?

Virei-me para os meus arquivos pessoais, para os meus filmes anteriores, depois fiz imensa pesquisa. Tive o filme pronto e chegara aquele momento em que temos de passar a outra coisa. Mandámos o filme para seleção em Cannes, o filme foi terminado no domingo passado e o meu assistente trouxe-o na terça-feira. Tem muito a ver com o filme. Não é um produto industrial, é um filme artesanal, completamente pessoal.

Pode ser definido como uma visão poética sobre as suas raízes.

Toda a gente tem uma história familiar, cheia de segredos e mentiras, de amor, de dramas. A minha não é diferente das outras. O truque era como transformar a história do meu pai em algo de relevante para as outras pessoas.

Qual foi a ideia em que se baseou?

Como é que este homem, vivendo num país que estava em guerra vai viver para os Estados Unidos, para aprender como voltar e construir o seu país, e conhece uma mulher que à época era raro interessar-se por ciências. Que mundo era este que permitiu que aquelas duas pessoas se encontrassem? Tinha tudo para não resultar, mas tornou-se um encontro absolutamente maravilhoso. E quis pôr luz sobre um momento no mundo em que pensámos que o podíamos tornar melhor.

O tema do colonialismo também está muito presente.

O filme é muito pessoal, mas também foi uma desculpa para falar de colonialismo. Não quis fazer o filme para mostrar a minha mãe e o meu pai no ecrã, O colonialismo é um trauma que vai demorar muitos anos a desaparecer. A luta anti-colonilista tem de continuar a ser celebrada.

Acabou por encontrar um sentido poético para todos esses temas.

É essa a beleza do cinema. As pessoas sentem-se tocadas pela história. O que é belo na poesia é que não sabemos porque somos tocados por ela. Quando estava a montar o filme disse que não podia ser aborrecido nem podia ser didático. O filme fala de coisas que são muito dolorosas e estão a moldar as nossas vidas hoje em dia, mas deviam entrar nas pessoas mais pela pele do que peldo cérebro.

Há um paralelo entre o regime atual no Brasil e o regime na Argélia, ambos dirigidos por militares.

É um paralelismo interessante. As pessoas na Argélia, quando falam do seu país, é como se falassem das suas mães. É consequência do pós-colonialismo. É uma coisa muito específica. Foi muito interessante para mim sentir essa energia. O que aprendi na Argélia é que somos países tão diferentes. Na Argélia há pobreza, mas não há miséria. E há algo que se chama dignidade. Enquanto que a maioria da população brasileira foi expurgada da sua dignidade.

Percebe-se ao ver o filme que foi muito bem recebido na Argélia.

Interesso-me muito por pessoas. Adoro pessoas. E é um país muito isolado, é difícil arranjar um visto. Há muito poucos turistas na Argélia. E de repente há um tipo que chega com uma câmara e diz que é brasileiro. Os argelinos conhecem bem o Brasil por causa do futebol. E o país acolheu muita gente de esquerda que lutava contra a ditadura militar, nos anos 60. E quando disse que o meu pai era de lá, as portas abriram-se de par em par. Para um filme como este era importante ganhar a confiança das pessoas.

Pensa que o filme vai ser visto na Argélia? Há algumas frases que são muito críticas para o regime.

Não sei de todo. Seria muito importante, como é muito importante ser visto em França, onde a diáspora é muito significativa. E tem-lhe sido negadas imagens da sua própria história. Uma das lições que retive deste filme foi perceber o tanto que não sabia e que aprendi. Não julgo o meu pai e o meu avô por não me terem contado, o que tento perceber é porque não me disseram. E é porque há muito dor. Era importante que o filme fosse visto na Argélia, porque é uma carta de amor aos mais pais, mas também aquele povo.

França é um país que o Karim também conhece muito bem.

Nos Estados Unidos os sinais nas ruas são em inglês e espanhol. Vou muitas vezes a Paris e não percebo porque razão as indicações no metro não são em francês e em árabe. Temos de deixar de ser antagonistas e começar a aprender a estar juntos neste mundo. As histórias, a música, a caligrafia, são tão belas.

O Brasil e a Argélia também têm a uni-los a paixão pelo futebol. Mas o Karim parece ser o único brasileiro que não gosta de futebol.

Fui educado numa casa onde não havia homens. O futebol é um espetáculo muito de homens. Em casa éramos fãs de outras coisas. Nunca estive num estádio de futebol. Prefiro a dança, mas consigo perceber a beleza do futebol. Em 1970 tinha quatro anos e tenho memórias muito vívidas do Campeonato do Mundo e de como foi aproveitado pelo regime militar. Nessa altura havia muitos jovens a desaparecer. O futebol foi instrumentalizado. E agora há demasiado dinheiro envolvido no futebol.

Mas chegou a fazer um filme onde a temática estava ligada ao futebol...

Antes do Campeonato do Mundo de 1998, um amigo meu produtor em França convidou-me para fazer um filme sobre o tema e escolhi filmar os miúdos de Fortaleza, que usavam o futebol para melhor se integrarem na comunidade e se afastarem da criminalidade e das drogas. Há aspetos interessantes que ligam a sociologia e os desportos.

Depois de "Nardjes A." e de "O Marinheiro das Montanhas" tornou-se viciado em documentários?

É uma cultura binária. Porquê dividir os filmes entre ficção e documentário? Não acredito nessa divisão. Muito do meu filme é ficção, é construído. Há temas que se aplicam melhor a uma coisa do que a outra. Como é que eu podia tratar este tema, em ficção ou em documentário? A resposta é: numa espécie de memória.

Mas vai continuar a realizar documentários?

Fiquei a pensar na sua pergunta. Viciado em documentário? Talvez, talvez tenha mais a ver com a minha vida. Não tenho carro, não sou dono de um apartamento, arrendo um. Sou feliz com a vida que tenho. Não depende do grande capital. Este filme foi feito numa pequena sala com uma varanda. E ia a pé para lá.

Não seria apropriado fazer este filme como uma ficção...

Seria impossível. É muito difícil filmar na Argélia. São muito protetores no que diz respeito à câmara de filmar. Mas é verdade que estou a escrever uma história baseada na vida dos meus pais, ficcional. Há mais pessoas que vão ver ficção. É preciso ser estratégico.