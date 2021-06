Katia Guerreiro canta tema dos Quinta do Bill

Érica Mesquita Hoje às 15:42 Facebook

25 anos depois do lançamento do álbum "No trilho do sol", os Quinta do Bill decidiram regravar alguns temas emblemáticos, com a participação especial de artistas portugueses como Katia Guerreiro, Rita Redshoes, Tim ou Samuel Úria.

Os Quinta do Bill começara, este mês de junho a partilhar com o público um novo projeto que celebra os 25 anos do seu terceiro álbum em estúdio, "No Trilho do Sol", lançado originalmente em 1996. A banda que já conta com oito álbuns originais, decidiu regravar o disco que considera ser "o mais importante na construção da imagem do grupo".

"Foi um álbum muito importante para nós. Permitiu-nos usar a nossa voz para passar uma mensagem e definir a nossa forma de ser na cultura musical", afirma, ao JN, Carlos Moisés, vocalista da banda.

"Prece (uma canção)" é a primeira regravação das músicas que integram o álbum original, entre elas, a "Se te amo", "No Trilho do Sol" e "Índios na Reserva". Esse tema, considerado "muito acarinhado pelo público, apesar de não ser dos mais conhecidos", beneficia agora da voz de Katia Guerreiro e da guitarra portuguesa de Luís Guerreiro.

"A Quinta do Bill é uma referência para todos os artistas. Quando o Moisés me falou na "Prece

(uma canção)", aceitei imediatamente", diz a fadista. "A minha admiração pelo grupo vem exatamente do álbum "No Trilho do Sol". É um privilégio fazer parte deste projeto."

Gravado ao vivo

Contando com a participação de outros artistas nacionais em todas as faixas, o álbum "favorito

dos fãs" ganha uma nova vertente com a combinação de diferentes géneros e com a gravação

em formato live. "É mais orgânico. Queríamos que fosse algo diferente do original, mas que

mantivesse a essência. Gravar em formato live dá-nos uma maior liberdade de criação

e também nos faz sentir mais próximos de um palco", afirma ainda o vocalista da banda ao JN

"Muitos dos artistas são nossos amigos. Tivemos a sorte de terem aceitado o nosso convite.

Todos abraçaram este projeto com todo o coração. Ajudaram-nos a dar um toque único às

canções. Penso que isso torna o próprio projeto muito interessante."

Empolgado,, Carlos Moisés diz esperar conseguir mostrar ao público as novas versões daquelas que foram algumas das músicas que tiveram mais impacto na cultura musical portuguesa.

"Prece (uma canção)" já se encontra disponível no canal de Youtube da banda e "tem tido

bom feedback".