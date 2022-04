KC Lights e Chapeleiro confirmados na Beach Party em julho em Matosinhos

Hoje às 14:25 Facebook

O DJ e produtor escocês KC Lights e o projeto artístico Chapeleiro juntam-se a Armin Van Buuren, na Beach Party, que decorre de 1 a 3 de julho em Matosinhos, foi anunciado esta segunda-feira.

Em comunicado, a Rádio Nova Era, promotora do evento que este ano tem como nome Brisa Beach Party, acrescenta ao cartaz nomes como o DJ e produtor escocês KC Lights, Chapeleiro, um projeto artístico do brasileiro Fabricio Beraldi Neves, bem como os portugueses Karetus, uma dupla formada por André Reis e Carlos Silva, e Kevu, o projeto do produtor João Rosário.

Estas confirmações somam-se à já anunciada participação do DJ e produtor holandês Armin Van Buuren que foi, por cinco vezes, eleito o melhor do mundo, tendo em 2019 lançado o seu sétimo álbum de estúdio, chamado "Balance", com 28 faixas.

A iniciativa decorre, como habitual na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos, no distrito do Porto, com o apoio da autarquia local.

Descrita pela organização como "a maior 'beach party' da Europa", este festival de música eletrónica não decorreu em anos anteriores devido à pandemia da covid-19.

No comunicado, a organização garante que os bilhetes já adquiridos para as datas de 2020 e 2021 são válidos para as novas datas, incluindo os três dias do evento sem custo extra, não sendo necessária troca ou emissão de novo bilhete.

Estão disponíveis bilhetes diários e gerais, bem como versões VIP ou opção 'frontstage', em português "frente de palco".

Com preços que vão desde os 27 (um dia) a 230 euros (passe de três dias em área exclusiva na frente de palco), o valor dos bilhetes vai subindo à medida que o evento se aproxima.