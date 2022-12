Kendrick Lamar, Rosalía, Blur e Pet Shop Boys no Primavera Sound Porto

Hoje às 12:18 Facebook

Primavera Sound Porto anunciou cartaz para 2023. Evento realiza-se de 7 a 10 de junho no Parque da Cidade do Porto.

A abrir a edição em que se comemoram os dez anos do Primavera Sound está Kendrick Lamar a 7 de junho. A cabeça de cartaz que se segue é a catalã Rosalía que atua no Porto no dia 8, depois de ter dado dois concertos esgotados em Braga e em Lisboa, o mês passado.

Pet Shop Boys são os cabeças de cartaz da véspera de feriado e no último dia os Blur e Halsey serão os nomes principais.