Kermit Tesoro oferece os seus sapatos-polvo a museu português

Designer filipino de 31 anos está pela primeira vez em Portugal. Museu do Calçado de S. João da Madeira recebe as obras.

Figuras selvagens e caveiras, formas desproporcionais, eróticas e fetichistas e saltos que desafiam a gravidade. São assim os sofisticados sapatos desenhados pelo designer filipino Kermit Tesoro, que Madonna e Lady Gaga não dispensam ter aos seus pés. O criativo de 31 anos, cuja obra tem viajado por inúmeros museus do Mundo, está esta quarta-feira, pela primeira vez, em Portugal. O artista plástico não vem para protagonizar uma exposição numa grande cidade, mas para doar duas das suas peças icónicas ao Museu do Calçado de São João da Madeira - e para ministrar duas aulas, a custo zero, a futuros designers de moda. Tesoro, a quem a "Forbes" batizou de "Artista das sapatilhas avant-garde", falou com o JN sobre a doação e sobre o motor da sua inspiração que nasceu da sua paixão por plantas, sobretudo carnívoras.