Kevin O Chris: de "Dentro do carro" para concerto na Altice Arena

MC Kevin O Chris realizará um concerto amanhã na Altice Arena, em Lisboa. Uma atuação que será gravada para inclusão no DVD "Sonho de garoto" e em que partilhará palco com David Carreira.

Kevin de Oliveira é o nome civil do cantor que nasceu a 5 de dezembro de 1997 em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Além de cantor, MC Kevin é compositor de funk. Iniciou-se como DJ em 2014, mas foi em 2018 que começou a ficar conhecido.

O primeiro sucesso surgiu com "Dentro do carro". Contudo foi com uma música lançada em fevereiro de 2019, "Vamos pra gaiola", que contava com a participação de DJ FP do Trem Bala, que conseguiu catapultar a carreira para outro nível. Em abril do mesmo ano, "Ela é do tipo" confirmou o êxito, permanecendo no topo do Spotify brasileiro durante várias semanas e sendo também reconhecido internacionalmente. Em junho de 2019, Kevin lançou o primeiro EP, "#TBTdasBrabas", com quatro músicas antigas, e um mês depois surge o vídeo de "Resenha lá em casa", com a parceria da cantora Pocah.

Desde então, as canções de MC Kevin O Chris têm sido um sucesso não só no YouTube, onde já arrecada 3 milhões de seguidores, como no Spotify, com 5,5 milhões de ouvintes mensais espalhados pelo mundo. A música "Tipo gin", é das mais notórias, pois viralizou no TikTok como trend mundial com o nome "#elatamovimentando", com 92 milhões de participações.