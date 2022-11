Kevin O"Neill morreu aos 69 anos

F. Cleto e Pina Ontem às 23:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O autor britânico Kevin O"Neill, morreu esta segunda-feira, aos 69 anos de idade.

Nascido em 1953, distinguiu-se especialmente como desenhador das séries "Nemesis the Warlock", "Marshall Law" (com o argumentista Pat Mills) e "A Liga dos Cavalheiros Extraordinários" (com Alan Moore).

A segunda chegou às bancas e quiosques nacionais através de edições brasileiras e "A Liga dos Cavalheiros Extraordinários" foi editada em português pela Devir. Trata-se de uma ficção que reúne um elenco de personagens oriundos de obras literárias, como Mina Murray, de "Drácula", Capitão Nemo", de "20.000 léguas submarinas", Mr. Hyde, de "O médico e o monstro", ou Alain Quatermain de "As minas do rei Salomão". Juntos enfrentam grandes desafios, em diferentes épocas da história. Ao universo anacrónico recheado de referências de Alan Moore, O"Neill aplicou o traço realista, detalhado expressivo e personalizado que era a sua imagem de marca, contribuindo para fazer de "A Liga..." um dos grandes sucessos da BD nas duas primeiras décadas deste século.

PUB

Kevin O"Neill começou a trabalhar aos 16 anos como paquete, para uma editora britânica. Em 1976 começou a trabalhar como colorista de reimpressões Disney e de séries infantis inglesas, mas como não era aquilo que procurava, quando soube que estava para começar uma revista de ficção-científica, decidiu oferecer-se para trabalhar lá. Começava assim a aventura da "2ooo AD.", um título incontornável dos quadradinhos britânicos, que estreou "Judge Dredd" e muitas outras séries adultas e inovadoras. Kevin O"Neill, geralmente em parceria com Pat Mills, trabalhou em muitas delas, desenvolvendo um estilo controverso, que lhe levantou inúmeros problemas de censura internos, por parte da editora, por o considerar demasiado violento e perturbador.

Em meados da década de 1980 assinou diversos trabalhos para a DC Comics, a começar com "Tales of the Green Lantern Corps Annual", já escrito por Alan Moore. Uma vez mais o estilo de O"Neill não deixou ninguém indiferente, tendo a Comics Code Authority (CCA) exigido que a história fosse redesenhada por outro. Em resposta, a DC Comics decidiu imprimir a revista sem o selo de aprovação da CCA na capa, o que impedia a sua venda a menores de 18 anos. Nesse mesmo ano, a dupla Mills/O"Neill assinava outro dos seus grandes sucessos, "Metalzoic".

O último trabalho publicado de Kevin O"Neill, de novoz ao lado de Pat Mills, foi o romance "Serial Killer", co-escrito por ambos.