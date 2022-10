"Khronos". Este espetáculo "é algo de inédito em Portugal"

Coliseu do Porto recebe hoje "Khronos", que junta circo, ginástica acrobática e artística, dança contemporânea, ballet clássico e patinagem. O JN já o viu.

É uma ode ao tempo, mas também podia ser uma evocação ao sonho - o mesmo que, segundo o provérbio, "comanda a vida", e guiou as vontades de Úrsula Martins, diretora artística do projeto, e Lourenço França, diretor técnico, na criação daquilo que assumem ser "algo inédito em Portugal". Pela primeira vez "ginástica acrobática e artística, dança contemporânea e ballet clássico, patinagem e circo fundem-se no mesmo espaço e juntam 80 performers", diz Úrsula Martins ao JN. "Lá fora, já é comum vermos coisas semelhantes, mas em Portugal é uma estreia. Era um sonho antigo que foi adiado pela pandemia, mas que ganhou força e agora vai a cena", revelou. É "Khronos", a récita é única e é hoje, às 21 horas, no Coliseu do Porto.

O argumento desta peça é baseado na mitologia grega e faz alusão a dois tempos distintos: o dos humanos, que luta contra o dos deuses, e que tem como último objetivo mostrar o que é possível fazer quando se aproveitam os momentos e se descuram as horas. Ao longo de 90 minutos serão apresentados 16 números distintos, que estão a ser preparados desde março e exigiram cinco horas de treino por dia.