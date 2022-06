Kim Dickens sobre "Fear the walking dead": "A ideia era abrir uma janela para o apocalipse"

Margarida Cerqueira Hoje às 12:57 Facebook

Atriz conversou com o JN sobre o regresso à série "Fear the walking dead". Retorno é exibido esta segunda-feira no canal AMC.

A sétima temporada de "Fear the walking dead", spin-off de "The walking dead", termina hoje e traz consigo o reaparecimento da personagem Madison Clark, interpretada por Kim Dickens. A atriz foi uma das protagonistas das temporadas 1 a 4 e uma das personagens mais admiradas pelo público. A série de sucesso do canal AMC já foi renovada para a oitava temporada e Dickens, que continuará a fazer parte do elenco, diz que "há muito por descobrir".

Já não fazia parte da série há alguns anos. O que a fez regressar?