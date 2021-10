Kinuyo Tanaka, a estrela do cinema japonês que se tornou realizadora

João Antunes, em Lyon Hoje às 19:15 Facebook

Os seis filmes realizados pela musa de Mizoguchi e Ozu estão a ser exibidos no Festival Lumière

Fez mais de duas centenas de filmes, entre 1924, ainda no período mudo, até 1976, um ano antes de falecer, de tumor cerebral, aos 66 anos. Foi a musa de alguns dos maiores realizadores japoneses do seu tempo, como Kenji Mizoguchi, com quem trabalhou 16 vezes, como nos clássicos "Os contos da lua vaga", "O intendente Sansho" ou "A mulher de quem se fala"; Mikio Naruse, cujo "A mãe" a revelaria ao ocidente, após passagem por Cannes; ou Yasujiro Ozu, para quem fez "Uma galinha no vento" ou "A flor do equinócio".

Kinuyo Tanaka é tão importante para a cultura japonesa que até tem direito a um museu em sua honra, em Yamaguchi, onde nasceu, a 28 de novembro de 1910. Mas até há pouco tempo eram pouco conhecidas, sobretudo fora do seu país, as diversas obras que dirigiu, mais precisamente seis, entre 1953 e 1962, o que a tornaria uma das primeiras mulheres a ocupar o posto de realização, na sólida indústria cinematográfica japonesa.

Esses seis filmes constituem um dos grandes destaques da programação do Festival Lumière, que decorre em Lyon, França. A iniciativa partiu da distribuidora Carlotta Films, que lançará uma caixa em DVD com a obra da realizadora, em filmes recentemente restaurados. Depois de se ter dado uma primeira amostra do que podemos agora ver na totalidade com a exibição de "Tsuki wa noborinu/ The moon has risen" (1955) na seleção de Cannes Classics em julho passado, o conjunto de obras de Tanaka integra o programa História Permanente das Mulheres Cineastas, onde se inclui ainda, em paralelo com os filmes da japonesa, dois outros trabalhos, realizados por Ida Lupino e Jacqueline Audry.

A descoberta é tão mais importante neste momento em que se discute a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres na cadeira de realizador, algo que não é de todo evidente em todas as cinematografias, já que a própria Tanaka sofreu enormes pressões para não avançar para a realização, nomeadamente de um dos seus principais mentores, Kenji Mizoguchi. Seria finalmente Yasujiro Ozu a incentivá-la a não desistir do que era há muito o seu sonho, encontrando ainda apoio no cineasta e militante da causa dos homossexuais Keisuke Kinoshita, que lhe escreveria o guião para o primeiro filme que realizou, "Koibumi/ Love letter" (1953), baseado num romance de Fumio Niwa.

O período em que Kinuyo Tanaka construiu a sua obra autoral, entre 1953 e 1962, é crucial na história do Japão. Vencido na Segunda Guerra Mundial, vítima de duas bombas atómicas, humilhado na honra e nacionalismo na sua capitulação, o Japão vivia uma época onde se colocavam lado a lado as tradições de uma cultura milenar e os desafios de uma modernidade que obrigavam o país e os seus cidadãos a uma maior abertura para o ocidente.

Nos seis filmes agora revelados em Lyon, restaurados pelos quatro estúdios em que Kinuyo Tanaka dirigiu os seus filmes (Nikkatsu, Toho, Shochiku e Kadokawa), encontramos um olhar naturalmente feminino, mas sobretudo sobre o universo das mulheres na sociedade nipónica do seu tempo, sejam elas amantes, prostitutas, poetisas, heroínas ou vítimas dos tormentos da grande História. Podendo aqui e ali descortinar-se a influência de Mizoguchi, também ele um cineasta da Mulher, ou de Ozu, é sobretudo um universo muito próprio o que se vai descobrindo, à medida que os filmes de Kinuyo Tanaka vão passando pelos nossos olhos.

"Tsuki wa noborinu/ The moon has risen", de 1953 Foto: Direitos reservados

Os filmes de Kinuyo Tanaka

A primeira realização de Kinuyo Tanaka, "Koibumi/ Love letter", de 1953, decorre aliás no pós-guerra, quando acompanhamos o percurso de um homem que consegue arranjar emprego como escriturário, reencontrando o seu amor de juventude. Uma história de afetos contrariados, para abrir a arca temática da realizadora.

Segue-se "Tsuki wa noborinu/ The Moon has risen" (1955), escrito para Tanaka precisamente por Yasujiro Ozu e pelo seu coargumentista habitual à época, Ryosuke Saito. Trata-se da história de uma mulher que vive com as três filhas, a mais velha viúva, a do meio pouco interessada em sair de casa, e a mais nova com pressa de se instalar na cidade. Uma visão sobre os caminhos da sociedade japonesa da época, onde Tanaka interpreta o papel da criada da casa e onde vemos, por exemplo, Chishu Ryu, um dos atores mais emblemáticos da obra de Ozu.

Realizado também em 1955, "Chibusa yo eien nare/ Eternal motherhood" inspira-se na vida da poetisa japonesa Fumiko Nakajo e na sua história de uma mulher que vive a existência familiar com uma vocação escondida para a poesia, sendo-lhe diagnosticada uma doença grave na sequência de um pedido de divórcio. Podemos descobrir aqui uma evocação do próprio desejo de criação artística que Tanaka viveu durante anos sem o conseguir concretizar.

Já de 1960, "Ruten no ohi/ The wandering princess" tem de novo Chishu Ryu no elenco, que é no entanto dominado por outra lenda do cinema japonês, Machiko Kyo, uma das intérpretes de "Rashomon", de outro histórico do cinema do país, Akira Kurosawa. Trata-se de um filme de época, adaptado das memórias de Hiro Saga, sobre uma jovem de boas famílias que é obrigada a casar com o irmão mais novo do imperador. Um amor sincero vai nascer no entanto desta união, que será finalmente interrompido pela guerra.

Exemplar das preocupações feministas de Kinuyo Tanaka é "Onna bakari no yoru/ Girls of the night", realizado em 1961, um ano após a adoção da lei anti-prostituição. O filme conta a história de uma antiga prostituta que se instala no seio de um centro correcional e começa a trabalhar numa charcutaria. O regresso à vida de uma antiga mulher da rua, numa obra de plena maturidade de Kinuyo Tanaka.

Derradeiro filme como realizadora de Tanaka, "Ogin-sama /Mademoiselle Ogin", de 1962, é de novo uma obra de época, situada no Japão feudal, e o seu único trabalho a cores. Um mestre do chá e a sua filha aderiram à religião católica e esta apaixona-se por um príncipe casado que partilha a sua fé. Quando o Shogun decide abolir o catolicismo, a situação do casal complica-se ainda mais. Tanaka dirige aqui outro nome grande do cinema japonês, Tatsuya Nakadai, protagonista de dois dos últimos Kurosawa, "Ran - Os senhores da guerra" e "Kagemusha - A sombra do guerreiro".

Kinuyo Tanaka continuaria ainda a sua carreira de atriz, nomeadamente em "O barba-ruiva", outra das obras-primas de Akira Kurosawa, ou em filmes de cineastas de relevo como Yoji Yamada e Noboru Nakamura. Mas o tempo é de ver, discutir, divulgar e mostrar a obra única de Kinuyo Tanaka, pioneira das mulheres realizadoras no Japão e uma das primeiras no mundo com um corpo de obra tão sólido, fascinante e moderno.