Kira Kovalenko: "Tiveram medo que o meu filme mostrasse demasiado"

Realizadora russa fala sobre "Descerrando os punhos", em estreia na próxima quinta-feira.

Prémio de Un Certain Regard em Cannes e um dos melhores filmes do ano, ao mesmo tempo duro, lírico e tão humano, "Descerrando os punhos" passa-se numa pequena cidade mineira da Ossétia do Norte, no Cáucaso, e centra-se no percurso de uma jovem que tenta escapar à pressão de uma família que ama tanto como rejeita, e que esconde um segredo trágico que se vai revelando aos poucos. Discípula de Alexander Sukorov, a realizadora Kira Kovalenko esteve em Lisboa e falou ao JN.

Como é que uma jovem do Cáucaso se tornou realizadora de cinema?