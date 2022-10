"La Nuit Blanche" de Paris e um pouco de pedagogia

Helena Mendes Pereira Hoje às 18:42 Facebook

A cidade de Paris ofereceu, noite dentro, cerca de 200 propostas artísticas gratuitas.

A "Nuit Blanche" foi criada em 2002, em Paris, como um evento de promoção da criação artística contemporânea em formatos plurais como a performance, a instalação ou a música. Por regra, no primeiro fim de semana de outubro, a noite passa-se em branco, ou seja, sem dormir, com os transportes públicos gratuitos toda a noite e a possibilidade de visitar edifícios não rotinados com a exibição de algumas práticas artísticas.

Visitar o equivalente à Câmara de Paris, a Ópera Garnier, a Biblioteca Pública, um conjunto alargado de igrejas que não fazem parte dos principais circuitos turísticos, descobrir arte em espaço público na Ponte Notre-Dame (que, em 2020, até acolheu um projeto da portuguesa Cátia Esteves constituído por 12 esculturas monumentais suspensas), entre outros locais que se expandem da Ville de Paris a Montmartre, é ter a possibilidade de descobrir a urbe a partir de novos pontos de vista, sobretudo os que nos são dados pela arte.

"La Nuit Blanche" tornou-se numa referência internacional e as suas (re)interpretações não faltaram, ainda que tenham falhado na essência, considerando que, nesta noite, em Paris, ninguém se veste de branco porque é suposto, não há roulottes a vender cerveja em cada esquina e, muito menos, grandes palcos para espetáculos da dita música mais comercial.

"La Nuit Blanche" é um evento de cultura alternativa, de elite, se quisermos, pensado por uma cidade que sempre esteve na vanguarda e que sabe que essa vanguarda só se atinge pela excelência e pela qualidade. Sobretudo, e o que mais me agrada na noite em branco em Paris, é tratar-se este de um evento pensado para os cidadãos locais, dando-lhes a possibilidade de conhecer diferentes edifícios e de experienciar propostas artísticas, gratuitamente e em espaço público, que geralmente estão confinadas aos espaços dos museus, galerias e eventos da especialidade.

"la Nuit Blanche" é reiterar que a alta cultura, enquanto potenciadora do conhecimento e da criação de consciência crítica, porque nos faz pensar e nos eleva os padrões estéticos com que nos posicionamos no mundo, está ao acesso de todos, desde que sejam trabalhados os seus mecanismos de mediação e comunicação com os públicos.

No passado dia 1 de outubro de 2022, a comemorar 20 anos, Paris ofereceu, noite dentro, cerca de 200 propostas artísticas. A destacar, da espetacularidade do projeto curatorial de Kitty Hartl, em que se pretendia criar uma espécie de jardim exuberante em toda a Paris dos cenários incomuns, esteve, para mim, o projeto do coletivo Suzanne.

Neste projeto, um conjunto de intérpretes, representativos da diversidade humana que é Paris, a França, a Europa, recitavam textos de jornalistas desportivos, como se de poemas de Rimbaud se tratassem, enquanto, visualmente, no edifício-sede da Ville de Paris, as palavras dialogavam com as fotografias da artista Diane Hymans. Um projeto singular, não sei se dos mais permeáveis ao Instagram, mas que a mim me tocou de uma forma particular pelo sentido plástico e pela ousadia textual, que nos sugere uma reflexão sobre a sedução que sobre nós exerce a ausência de conteúdo, desde que mascarada pela magia da imagem.

Não sendo, de forma nenhuma, este texto uma crítica às noites brancas que se proliferam pelo país, é, acima de tudo, um pouco de pedagogia e uma proposta para que, num futuro próximo, experimentemos ir mais longe e colocar a criação artística no centro dos cartazes, confiando que não precisamos de a disfarçar de festa popular para que mereça a atenção dos públicos.