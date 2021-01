Lagartijas Tiradas al Sol tomam conta da Central Eléctrica do Freixo

JN Hoje às 13:31 Facebook

O mês de janeiro no espaço na zona oriental do Porto é dedicado a um ciclo de teatro e cinema em torno do coletivo mexicano.

Esta será a primeira vez que Lagartijas Tiradas al Sol se apresentam em Portugal, após uma residência de longa duração, no espaço da Central Eléctrica, através do Programa InResidence 2020.

Quarta-feira, às 19 horas, o público pode assistir à apresentação do espetáculo "Tijuana", um solo de Lázaro Gabino Rodríguez, que leva à cena a sua experiência de transformação durante seis meses noutra pessoa, Santiago Ramírez, habitante de Tijuana (Califórnia), sob condições específicas que o separavam do seu mundo habitual enquanto trabalhava a troco do salário mínimo numa fábrica local.

A obra é um discurso sobre ficção, realidade e representação. Ser outra pessoa, tentando viver a vida de outra pessoa. Fazer-se passar por outra pessoa. Isso não é atuar?

No mesmo dia será apresentada a curta-metragem "Distrito federal" do mesmo coletivo.

A 27 de janeiro, também pelas 19 horas, o coletivo realiza uma mostra pública de processo de criação "Campeche", seguido de uma conversa com o público. Este trabalho faz parte de um ciclo que a companhia tem vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos sobre "Democracia no México (1965-2015)". O ciclo é inspirado pelo livro de Pablo González Casanova, "La democracia en México". "Um projeto que procura investigar as ideias que sustentam o ideal democrático e as experiências produzidas ao colocar esse ideal em prática. Pensar no ideal e nas realidades que ele produz, a partir do facto de que não vivemos numa, mas em múltiplas experiências de democracia. Mais do que uma explicação da democracia, é uma implicação com a democracia", lê-se na sinopse.

As iniciativas integram a programação da Central Eléctrica do Freixo através do programa Criatório, com financiamento da Câmara Municipal do Porto. A entrada é gratuita mediante inscrição prévia através do site ou redes sociais da Circolando, a companhia que gere este espaço.