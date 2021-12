Lágrimas e dor no funeral do ator Rogério Samora

Rui Pedro Pereira Hoje às 12:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O funeral de Rogério Samora realiza-se ao início da tarde deste sábado em Alcabideche. Alexandra Lencastre e Maria João Bastos não esconderam a dor da perda do amigo.

Alexandra Lencastre e Maria João Bastos, colegas e amigas de Rogério Samora, confortaram-se esta manhã durante a saída da urna do ator da Basílica da Estrela, em Lisboa.



As duas artistas abandonaram a igreja abraçadas, atrás do caixão. O carro funerário seguiu depois para o cemitério de Alcabideche.



Rogério Samora esteve 148 dias em coma depois de duas paragens cardiorrespiratórias durante as gravações da novela da SIC "Amor, Amor".

O ator esteve largas semanas internado no Hospital Amadora-Sintra, mais tarde seguiu para os cuidados continuados de uma instituição da Segurança Social mas, nesta semana, voltou ao Amadora-Sintra, onde acabou por falecer.



Além de Alexandra Lencastre e Maria João Bastos, também Luísa Cruz, Miguel Guilherme, Carla Vasconcelos ou Ana Zanatti despediram-se nesta manhã de Rogério Samora na Basílica da Estrela.