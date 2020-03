Lamb confirmados no North Music Festival

Hoje às 11:05 Facebook

Os ingleses Lamb estão de regresso a Portugal para um concerto no segundo dia do North Music Festival, no Porto, onde vão apresentar o álbum "The secret of letting go", lançado há um ano.

A dupla de Manchester formada por Lou Rhodes e Andy Barlow são um caso de sucesso em Portugal, país onde atingiram o estatuto de estrelas, apesar do sucesso mediano no resto do Mundo. No palco principal da Alfândega do Porto vão-se ouvir êxitos como "Gabriel" e "Gorecki", para além do álbum "The secret of letting go", o sétimo de originais, lançado em abril do ano passado após um hiato de cinco anos desde "Backspace Unwind" (2014).

A primeira vez que os Lamb pisaram o solo nacional foi em 1997, num concerto na Aula Magna. À época, o be-bop futurista mesclado com jazz e drum and bass intemperado era uma novidade e rapidamente passou a caracterizar o estilo do duo inglês. Desde então já passaram por cá várias vezes, a última em 2017 com um duplo concerto nos Coliseus do Porto e Lisboa.

"The Secret Of Letting Go" é um álbum que tem como principais êxitos os temas "Illumina" (já tocada em Portugal nos coliseus), "Moonshine" ou "Bulletproof".

Os Lamb juntam-se, assim, ao cabeça de cartaz do dia 23 de maio, The Script, e ainda a bandas como The Waterboys e Sensible Soccers, no palco principal da quarta edição do North Music Festival. O primeiro dia, 22 de maio, está preenchido com Deftones, Moonspell, PAUS e Bizarra Locomotiva.

O North Music Festival está a cargo da promotora Vibes & Beats, vai ter quatro palcos e conta ainda com várias experiências para todos os festivaleiros que passem na Alfândega do Porto, como passeios de barco com um DJ, duas zonas de restauração e wine gardens. Segundo a organização, há mais nomes "a serem anunciados em breve". O preço do bilhete diário é de 50 euros e os passes para os dois dias custam 75 euros.