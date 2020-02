Lana Del Rey cancela um mês de concertos

Rita Castro Hoje às 16:05 Facebook

Lana Del Rey acaba de cancelar a digressão europeia que arrancaria esta sexta-feira, na Holanda. O concerto no Primavera Sound, no Porto, continua de pé, confirma a organização do festival.

A cantora norte-americana ​​​​​​​justificou a decisão com a perda de voz. Em comunicado, a compositora que lançou no ano passado o álbum "Norman Fucking Rockwell!" pediu desculpa por "desiludir" os fãs "à última da hora", mas explicou que a doença apanhou-a "de surpresa".

O médico recomendou-lhe que parasse durante quatro semanas. "Detesto desiludir-vos, mas tenho de me curar", escreveu.

O concerto agendado para o dia 12 de junho no festival NOS Primavera Sound, no Porto, mantém-se. Fonte da "Ritmos", promotora de espetáculos que organiza o evento, garantiu ao "Blitz" que o concerto irá realizar-se.