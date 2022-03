Lançada petição para levar corpo de Florbela Espanca para o Panteão

Hoje às 19:15 Facebook

Uma petição para a trasladação dos restos mortais da poeta Florbela Espanca (1894-1930) para o Panteão Nacional está disponível na página do parlamento desde o início deste mês, mas sem grande sucesso. A petição tem apenas quatro assinaturas.

O promotor da iniciativa é o escritor Gonçalo Salvado (Lisboa, 1967), autor de mais de uma dezena de livros de poesia, que diz pretender, com esta iniciativa, fazer "justiça" para com aquela que é considerada "a maior poeta da língua portuguesa e o cume cimeiro do feminino poético português".

Além disso, defende, Florbela Espanca "impõe-se" como um "autêntico ícone e símbolo nacional, materializando em si, a mulher portuguesa amorosa vocacionada para cantar, com a maior expressividade, a subtileza do universo amoroso".

Gonçalo Salvado destaca ainda que o percurso de vida de Florbela Espanca a tornou "uma pioneira e um alto exemplo imorredouro da afirmação dos direitos da mulher numa sociedade tradicionalmente liderada pelo masculino e ignorante do valor de palavras como Liberdade."

Os restos mortais da poeta Florbela Espanca, que morreu em Matosinhos, onde foi edificada uma biblioteca com o seu nome - morreu no dia em que completou 36 anos, com uma overdose -, encontram-se no cemitério de Vila Viçosa, no distrito de Évora, a sua terra natal.