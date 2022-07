Lançado concurso público internacional para codireção do Teatro Municipal do Porto

Hoje às 18:50 Facebook

A Câmara do Porto lançou na terça-feira o concurso público internacional para a codireção do Teatro Municipal do Porto (TMP), que, com a saída de Tiago Guedes, deverá iniciar funções em janeiro de 2023, foi hoje anunciado.

Numa nota divulgada na sua página oficial, a Câmara do Porto adianta que o concurso público internacional para a codireção do Departamento de Artes Performativas da empresa municipal Ágora - Cultura e Desporto do Porto foi lançado na terça-feira e as candidaturas permanecerão abertas até ao dia 31 de agosto, estimando-se que a nova codireção inicie funções em janeiro de 2023.

A direção do Departamento de Artes Performativas da Ágora ocupa, por inerência, a direção do Teatro Municipal do Porto (TMP), do festival Dias Da Dança (DDD) e do Campus Paulo Cunha e Silva.

De acordo com o ofício publicado pela empresa municipal Ágora, os candidatos devem ter experiência comprovada na direção de um equipamento cultural e na organização de um evento de âmbito nacional, ter experiência nas áreas das artes performativas (teatro, dança, performance e música), bem como conhecimento e domínio de redes de criação e difusão nacionais e internacionais.

Ao mesmo tempo, os candidatos devem ter competências comprovadas na gestão de equipamentos e equipas, capacidade de agregar equipas profissionais, parceiros e públicos em torno de projetos, habilitação académica superior e fluência em inglês.

Quanto às condições contratuais, a Ágora esclarece que será estabelecido um contrato em regime de comissão de serviço por um período de 42 meses (três anos e meio), que poderá ser renovado, e a remuneração base mensal é de 3.227,82 euros, a que acresce um complemento remuneratório por isenção de horário no valor de 645,56 euros.

As candidaturas serão analisadas por um júri constituído pela administradora executiva da Ágora, Ester Gomes da Silva, pela presidente do Conselho de Administração da EGEAC - Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (empresa municipal da Câmara Lisboa), Joana Gomes Cardoso, pelo diretor artístico do Tanz im August (Alemanha), Ricardo Carmona, pela diretora do Centro de Cultura Contemporânea Conde Duque (Espanha), Natalia Álvarez Simó, e pelo coordenador artístico do Departamento de Artes Performativas da Ágora, Francisco Malheiro.

Até 30 de setembro o júri comunicará com os candidatos selecionados a realização de entrevistas, que deverão decorrer em outubro.

A deliberação final e comunicação ao candidato estão previstas até 30 de outubro e o início de funções, "previsivelmente", até 1 de janeiro de 2023.

Com a saída de Tiago Guedes, a coreógrafa, intérprete e professora Cristina Planas Leitão assumiu a 01 de julho a direção interina do Departamento de Artes Performativas do TMP, no qual desempenhava funções de assistente de programação.

Em articulação com Cristina Planas Leitão, ao futuro codiretor competirá definir, coordenar e executar a estratégia de programação artística do Departamento de Artes Performativas, sendo que a codireção responde diretamente ao Conselho de Administração da Ágora.

Tiago Guedes, que estava à frente do TMP desde 2014, sucede a Dominique Hervieu como diretor de La Maison de la Danse de Lyon e como codiretor da Biennale de La Danse.

Durante o seu mandato à frente do TMP, Tiago Guedes fundou o DDD, em 2016, e o Centro de Residências e Criação Artística Campus Paulo Cunha e Silva, que inaugurou em junho de 2021.