Land Art Festival dá apoio à criação artística

Érica Mesquita Hoje às 18:47 Facebook

Twitter

Partilhar

O Land Art Festival - LAF Sever do Vouga vai apoiar cinco propostas artísticas com o valor de 2.000 euros. O projeto pretende incentivar o cruzamento da arte pública co0ntemporânea com a natureza na ecopista do Sever do Vouga. As candidaturas já abriram e decorrerm até ao dia 1 de agosto.

O Land Art Festival - LAF Sever do Vouga é um programa de apoio à criação em formato concurso, que promete levar a arte pública contemporânea à ecopista junto do rio Vouga. O projeto tem como objetivo "promover a criação artística contemporânea e estabelecer parcerias entre artistas nacionais, a zona natural de Sever do Vouga e a sua comunidade". Esta primeira edição decorre entre 19 de setembro a 17 de outubro

Segundo Frederico Rompante, criador e diretor artístico do projeto, o Land Art Festival foi inspirado em vários festivais europeus de arte pública inserida na natureza.

Com a ajuda do programa "Garantir cultura", foi criado um concurso onde serão selecionadas cinco propostas de arte pública nas vertentes de instalação, escultura, light design e som. Os artistas das propostas site-specific escolhidas terão um apoio no valor monetário de 2.000 euros para criarem a programação do festival.

Serão elegíveis quaisquer artistas individuais ou coletivos, não necessariamente profissionais, de nacionalidade portuguesa, que não inregrem o júri nem a organização do evento, nem estejam relacionados com eles. As candidaturas já se encontram a decorrer e vão até dia 1 de agosto.

O júri é composto pelo próprio Frederico Rompante, diretor artístico do LAF, fundador da Side Effects e artista multidisciplinar, pela pianista Joana Gama e por Luís Fernandes, diretor artístico do Gnration (Braga) e do festival Semibreve (Braga), músico e formador.

Os candidatos deverão escolher e identificar na candidatura um dos sete espaços da região de Sever do Vouga: Largo da Estação da Paradela, Arboreto, Túnel curto, Túnel longo, Panorâmica, Árvores ou a ponte do Poço de Santiago.

PUB

"A ideia é pegar num percurso que já é feito por muitas pessoas e lá introduzir a arte", explica Frederico

Rompante ao JN. "É tentar levar a arte às pessoas e descentralizar o usufruto da mesma. Estas atividades normalmente estão muito focadas nas grandes cidades, como Porto e Lisboa. O nosso grande objetivo é levar a arte à "pessoa comum" em vez de serem ela a ter de a procurar."

O resultado do concurso será conhecido na promeira semana de agosto.