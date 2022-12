"Last Christmas" pode ser apagada das plataformas de streaming

Casal sueco quer comprar os direitos de "Last Christmas" dos Wham para que nunca mais ninguém possa ouvir a canção.

Os suecos Tomas Mazetti, de 50 anos, e a sua mulher, Hannah, de 33, criaram um crowdfunding para angariar dinheiro para comprar os direitos do tema de 1984, "Last Christmas", dos Wham, para impedir que esta seja ouvida por mais alguém no Mundo. O casal já conseguiu reunir mais de 58 mil euros, dos 22 milhões que precisam para adquirir os direitos da canção que pertence à Warner Chappell Music UK.

A pintora sueca disse, em entrevista ao "Mirror", que a animosidade surgiu quando tinha 13 anos e trabalhava num café, onde esta música passava durante a época festiva umas cem vezes ao dia. Quando um dia, um amigo lhe disse que "era possível, em teoria, comprar os direitos da canção e apagá-la de todas as plataformas de streaming. As pessoas ou amam ou odeiam esta ideia".

PUB

Se conseguirem reunir dinheiro suficiente vão depositar a gravação original da canção num depósito de resíduos nucleares finlandês.

A canção foi escrita e produzida por George Michael, que tocou todos os instrumentos da faixa na sessão de estúdio original, no seu quarto de infância. A letra da música foi escrita por Michael quando ele e Andrew Ridgeley estavam a visitar os seus pais e estava longe de ser um tema natalício, uma vez que aborda um relacionamento falhado e a melancolia que as datas festivas que este feriado desencadeia.

Quando foi lançada a canção foi alvo de acusações de plágio, por parte da editora Dick James Music, que afiançava que "Last Christmas" era retirado dos acordes de "Can"t Smile Without You", tema celebrizado por Barry Manilow. Mas um musicólogo apresentou ao juiz 60 canções dos últimos 100 anos, todas com sequências de acordes e melodias semelhantes a estas.

O tema passou cinco semanas consecutivas no segundo lugar do UK Singles Chart, como George Michael também estava nos créditos de "Do They Know It"s Christmas?" tornou-se conhecido como o "Rei do Natal em 1984".