"Le sommet des dieux", uma história de desafios e obsessões

Filme sobre a conquista do Evereste recebeu César para melhor animação.

O monte Evereste, um dos cumes dos Himalaias, fica em território da China e do Nepal e tem a sua cota máxima a 8848 metros, atingida oficialmente pela primeira vez em 1953 por Edmund Hillary e Tenzing Norgay. Oficialmente porque, em 1924, a expedição dos britânicos George Mallory e Andrew Irvine terminou em tragédia, não se sabendo se faleceram na subida ou na descida.

"Le sommet des dieux", que integrou a Selecção Oficial de Cannes 2021 e foi distinguido com um César para melhor filme de animação, começa quando a suposta máquina fotográfica de Mallory é oferecida por um desconhecido a Fukamachi Makoto, um fotojornalista especializado em alpinismo.

Se num primeiro momento a recusa, Fukamachi enceta uma investigação para encontrar Habu Jôji, uma lenda da escalada há anos desaparecida, e perceber se o aparelho em questão é o do malogrado Mallory.

História de desafios e obsessões, mas também de homenagem e de preservação da memória, "Le sommet des dieux" é um relato apaixonante que assenta na pequenez do ser humano face à grandiosidade da natureza, com cenas em que os alpinistas surgem como ínfimos pontos negros perdidos na imensidão branca.

Aliás, a boa utilização dos grandes espaços, aliada ao forte realismo de algumas sequências, confere maior credibilidade ao relato quando se assiste aos momentos de descanso em suspensão no vazio, ao gelar das articulações e ao entorpecimento causados pelo frio e, a um nível extremo, aos delírios que aquele provoca.

Baseado numa BD escrita por Baku Yumemakura e desenhada por Jirô Taniguchi, o filme dirigido por Patrick Imbert herdou o traço deste último, reconhecível no realismo de alguns cenários urbanos e das montanhas desoladoramente geladas, e também a sensibilidade e humanismo que emanam das suas obras, aqui vincados pela vontade de superação pessoal que exibem Fukamachi e Habu, em especial na longa sequência final, quando este último tenta a mais difícil das escaladas do Evereste: a solo, pela encosta sudoeste, no Inverno e sem oxigénio.

Le sommet des dieux

Patrick Imbert

Netflix