Legado de João Paulo Seara Cardoso com duplo aniversário no Porto

Museu de Marionetas do Porto cumpre dez anos e o Teatro de Marionetas perfaz 35 anos. O programa de festejos é extenso e começa já este fim de semana.

A 3 de fevereiro de 1956 nascia, no Porto, João Paulo Seara Cardoso, um dos mais destacados encenadores, bonecreiros e escritores portugueses da sua geração. O seu sonho era a criação de um Museu de Marionetas do Porto. O projeto dedicado ao autor nasceu em 2013, de forma póstuma, após a morte de Seara Cardoso em 2010, pelas mãos da sua mulher Isabel Barros.

O Museu cumpriu ontem dez anos, no exato dia de aniversário de Seara Cardoso, com a inauguração da exposição temporária "Marionetas e outras artes", do ilustrador João Vaz de Carvalho. Numa década, o projeto sofreu muitas volatilidades, como explica Isabel Barros: "Começámos por abrir na Rua das Flores, numa época em que o turismo estava a eclodir, fechámos e mudámo-nos para a Rua de Belomonte. Quando estava a arrancar de novo, entrou a pandemia, agora está tudo mais estável". A grande maioria dos visitantes do espaço, aberto de quarta a domingo, são "estrangeiros e famílias portuguesas", detalha Isabel Barros.

Espólio de autor

No Museu das Marionetas podem ser visitadas, entre outras pérolas do espólio de Seara Cardoso, algumas das criações que fez para formatos infantis televisivos, como as marionetas de "Os amigos de Gaspar", "Mópi", "A árvore dos Patafúrdios" e "No tempo dos Afonsinhos", bem como centenas de encenações.

"Os amigos de Gaspar" terá uma homenagem especial no final do ano, no dia 9 de dezembro, para assinalar um ano da reabertura do Batalha Centro de Cinema.

Além deste projeto, o Museu conta também com um polo na Quinta da Bonjoia, no Porto, desde 2016, onde se fazem formações, leituras encenadas e trabalhos com a comunidade. O projeto da Bonjoia acabou de renovar, com a autarquia do Porto, por mais quatro anos de contrato, revelou Isabel Barros.

A próxima formação "Nuvens cabeludas" decorre nos dias 25 e 26 e é dirigida a um público familiar, onde novos personagens de cabelos exuberantes ganham vida através da manipulação e do desenho.

Efeméride em dose dupla

Acoplado ao Museu está o Teatro de Belomonte, edifício que alberga o Teatro de Marionetas do Porto, companhia da qual João Paulo Seara Cardoso foi o fundador e que cumpre 35 anos, com um extenso programa de festejos.

Em janeiro, no aniversário do Teatro Rivoli, a estrutura apresentou "Como um carrossel", o primeiro dos momentos celebratórios.

A companhia prossegue com as comemorações e a partir de hoje, já com a estreia esgotada, há uma reposição do espetáculo "Pelos cabelos", de Isabel Barros, construído a partir das ilustrações de João Vaz de Carvalho. Até dia 19, os espectadores podem apreender a dupla dimensão da exposição e do espetáculo.

"Pelos cabelos" narra a história de um não lugar, onde vivem personagens que se deleitam com o corpo quente na areia escaldante e o vento a emaranhar os cabelos: há a Mulher Pilar que tem um pequeno marido e um pequeno lar, mas não sabe onde pousar; há o estranho caso do casal Pincel que acaba de regressar de lua de mel, mas um foi para o México e outro para Israel. Em março a companhia repõe "Frágil", de Seara Cardoso, no Teatro Helena Sá e Costa.