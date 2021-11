Leilões da Christie's e Sotheby's vão gerar mil milhões só numa semana

JN Hoje às 20:36 Facebook

Leiloeiras levam à praça dezenas de obras de arte famosas e há de tudo, desde Banksy a Andy Warhol, a Van Gogh, Rothko, Basquiat, Monet, Renoir ou Frida Kahlo. Só a célebre coleção do magnata Harry Macklowe valerá 600 milhões de dólares. O mercado está a ferver.

Após mais de um ano de inatividade devido à pandemia do coronavírus, os leilões presenciais estão esta semana de volta a Nova Iorque com a venda da coleção do magnata do imobiliário dos EUA Harry Macklowe, considerada a mais cara do mundo a chegar ao mercado. Nas casas de leilões Christie's e Sotheby's, a mensagem é a mesma: o mercado de arte está, novamente, em alta.

A partir do dia 15 de novembro, estima-se que as duas marcas movimentem, numa só semana, a soma astronómica de mais de mil milhões de dólares. "Esta é nossa maior temporada de vendas desde 2015", que foi um ano recorde, disse Brooke Lampley, da leiloeira Sotheby's.

"Durante a pandemia, houve uma grande procura da parte dos nossos compradores, que não estavam a ter o mesmo nível de oferta a que estavam acostumados", sublinhou Lampley à agência de notícias AFP.

Compradores: mais jovens e mais asiáticos

Especialistas dizem que a pandemia não afetou negativamente os fundos de investimento em arte, nem o apetite dos potenciais compradores, que estão cada vez mais na Ásia e parecem ser, agora, mais jovens do que seus antecessores.

Para o primeiro semestre de 2021, quando se viu um aumento nas vendas de 13% em comparação com 2019, a Christie's observou que 30% de seus compradores eram novos clientes e 31% deles pertenciam à Geração Y, também conhecida como a Geração do Milénio.

"Muitas pessoas estão a olhar para as paredes das suas casas e a pensar nas obras de arte que querem adicionar à sua coleção, porque estão [com a pandemia] a passar muito mais tempo nas suas casas", revelou Emily Kaplan, da Christie's, casa que retomará já esta terça-feira os leilões presenciais.

Coleção de Macklowe vale 600 milhões

Em setembro, a Sotheby's contratualizou os direitos de venda da célebre coleção Macklowe, que foi objeto de uma acesa disputa legal após o mediático divórcio, em 2018, entre o empreendedor imobiliário de Nova Iorque Harry Macklowe e a sua ex-mulher Linda Macklowe.

A casa de leilões já fez saber que o conjunto das peças valerá cerca de 600 milhões de dólares (517 milhões de euros), e que se trata do maior acervo de arte moderna e contemporânea jamais colocado no mercado.

Das 65 peças, 35 entrarão em licitação no dia 15 de novembro com um valor estimado de 400 milhões de dólares. O restante estará à venda em 2022.

Há peças de Rothko, Warhol, Basquiat, Giacometti...

Os destaques incluem peças de arte históricas - e de preços memoráveis, como por exemplo "The Nose", um bronze suspenso em que o escultor suíço Alberto Giacometti começou a trabalhar em 1947, ou a pintura minimalista "N.º 7", do pintor norte-americano de origem letã Mark Rothko, que se celebrizou como expressionista abstrato. Ambos as obras devem ser licitadas por valores astronómicos: entre 70 e 90 milhões de dólares.

A muito cobiçada coleção Macklowe inclui ainda peças estelares como "Nine Marilyns", do ícone pop-art Andy Warhol (no valor de 40-60 milhões de dólares) e "Sixteen Jackies" (15 a 20 milhões), também de Warhol, bem como várias peças de artistas contemporâneos vivos, como Jeff Koons, Rudolf Stingel, Wade Guyton ou Tauba Auerbach.

Dois quadros de Banksy vão à praça

"Há agora uma procura incrível de arte produzida por artistas contemporâneos", indicou a especialista Brooke Lampley, da Sotheby's.

Na Sotheby's, a noite de 18 de novembro será dedicada à venda de obras dos últimos 20 anos, incluindo duas criações do britânico Banksy, enigmático, e anónimo, criador de "street art" de forte pendor político e social, avaliadas em 20 milhões de dólares. Trata-se de "Monkey Detonator", um "stencil" de um macaco-bombista que tem um valor estimado entre 1,8 e 2,5 milhões de dólares; e de "Sunflowers from Petrol Station", um óleo sobre tela que é uma variação irónica dos "Girassóis" de Van Gogh, aqui em versão "poluída" e que renderá, espera-se, entre 12 a 18 milhões de dólares.

Fabulosa coleção de Ed Cox também na praça

A temporada de leilões da Christie's terá ainda, nessa liquidação de obras do século 21, um foco em apostas sólidas, como é o caso de uma pintura monumental de Jean-Michel Basquiat, "A culpa é dos dentes de ouro", que o nova-iorquino concluiu em 1982 durante uma das suas estadias em Modena, Itália, durante a sua ascensão meteórica no mundo artístico. A pintura, que retrata uma figura vodu cercada por graffiti e números, valerá entre 40 a 80 milhões.

A escultura "Human One", do artista digital Beeple, retrata um astronauta que usa um capacete enquanto caminha por um ambiente em mudança. A peça é especialíssima: pode ser modificada remotamente pelo artista a qualquer momento, mesmo depois de estar instalada na casa do comprador...

Esta quinta-feira, a Christie's leiloará uma coleção de peças impressionistas, montada pelo empresário texano Ed Cox, um conhecido doador do Partido Republicano que morreu em 2020. A coleção inclui peças de mestres absolutos como Edgar Degas, Pierre-Auguste Renoir, Claude Monet, Camille Pissarro, Paul Cezanne e Gustave Caillebotte, bem como três pinturas de Vincent Van Gogh.

Frida Kahlo recordista

Entre vários recordes de vendas que podem ser batidos, há uma atenção especial para Frida Kahlo: a pintora mexicana surrealista, ou realista-mágica, vai ter a leilão o seu famoso autorretrato amoroso "Diego y yo", que está avaliado em 30 milhões de dólares - a cumprir-se a estimativa, será a peça mais cara da artista desaparecida em 1954, aos 47 anos.

A casa de leilões Sotheby's também venderá uma cópia original rara da Constituição dos Estados Unidos da América, assinada em Filadélfia em 17 de setembro de 1787 e que valerá 15 a 20 milhões de dólares.