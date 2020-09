Leitores financiam com 15 mil euros livro para a quarentena

Sérgio Almeida Hoje às 14:48 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos longos dias e semanas em que os portugueses cumpriram o primeiro período de confinamento, a partir de meados de março, houve uma página no Facebook e Instagram que ajudou a tornar esses momentos mais suportáveis e, pasme-se, até divertidos, para muitos milhares de pessoas.

Intitulado "Um dia de cada vez", o projeto do escritor David Machado e do ilustrador Paulo Galindro consistia em sugestões e ideias para tornar os dias caseiros mais produtivos para as crianças. Fosse "a restaurar memórias" já esquecidas ou simplesmente a ensinar a difícil arte de aprender a ficar quieto, deixando passar o tempo até que seja possível "começar a ouvir a conversa entre duas formigas".

A resposta dos leitores foi tão espontânea que, contra as expectativas iniciais, os mentores decidiram avançar para a edição em modelo "crowdfunding"(financiamento coletivo).