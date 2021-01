Lello fecha as portas temporariamente para preparar 115.º aniversário

JN Hoje às 17:54 Facebook

A Livraria Lello vai encerrar, temporariamente, para preparar as celebrações do 115º aniversário, já a partir desta terça-feira. Volta a reabrir no dia da celebração, a 13 de janeiro.

O espaço portuense fechará as portas ao público durante oito dias e a reabertura tem data marcada para 13 de janeiro, no dia em que festeja 115 anos de história.

A celebração pretende também assinalar a entrada num novo ano. Em comunicado a empresa anuncia a chegada de novos projetos que continuam a aposta no livro "como um bem de primeira necessidade". "Em 2021, teremos ainda mais voz. Acreditaremos ainda mais no livro, nas livrarias, nos leitores e nos autores e na Livraria Lello como a casa de todos eles, em que todos se encontram", sublinha Aurora Pedro Pinto, administradora da Lello.

A loja online, aberta recentemente, continuará a funcionar normalmente durante o período de encerramento.