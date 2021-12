LEME é o festival que faz o circo caber em todo o lado

Salomé Filipe Hoje às 15:52 Facebook

Iniciativa do 23 Milhas, projeto cultural do município de Ílhavo, decorre de 2 a 12 de dezembro em vários espaços - alguns pouco convencionais - do concelho.

O circo não tem limites, mas cabe em todo o lado. É essa a premissa do LEME, o festival de circo contemporâneo que acontece em Ílhavo, desta quinta-feira 2 a 12 de dezembro. São mais de 50 momentos, entre os quais algumas estreias nacionais. E a prova de que as artes circenses cabem, mesmo, em qualquer lugar, é que "Albano", a criação artística que foi criada por Rui Paixão exclusivamente para o festival, vai decorrer num terminal especializado de descarga de pescado.

"Albano", criada pelo primeiro artista português de clown a integrar o Cirque du Solel, Rui Paixão, vai estar em cena cinco vezes - nos dias 2, 3, 10, 11 e 12 - , no terminal em plena Avenida dos Bacalhoeiros, na Gafanha da Nazaré. "Um armazém amplo, quase sombrio, mas no meio de um cenário inacreditável, de ria, grandes barcos e grandes ventos", sublinha o 23 Milhas, o projeto cultural da Câmara de Ílhavo responsável pelo evento.

Mas essa não será a única performance a decorrer num local inusitado. A organização do LEME sublinha, aliás, que a ideia, desde o início - em 2017 -, era "ocupar espaços não convencionais no acolhimento às artes circenses e torná-los auditórios de excelência". É por isso que o festival, além de passar pelas habituais salas de espetáculos do município de Ílhavo, vai ter lugar, também, em palcos como o jardim Planteia ou como o espaço museológico Centro de Religiosidade Marítima.

O LEME integra nove espetáculos de longa duração, seis internacionais e cinco que pertencem à categoria Navegar e que resultam do concurso anual para a apresentação de criadores emergentes. Em destaque, nesta edição, vão estar as técnicas de acrobacia de mão e o mastro chinês. As atenções vão virar-se também para os espetáculos "Délugue" (dias 3, 4 e 5), "Esquive" (4 e 5) e "Monstro" (11 e 12), todos de companhias francesas. O primeiro acontece na Fábrica das Ideias, na Gafanha da Nazaré, os outros dois na Casa da Cultura em Ílhavo.