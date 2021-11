Lenda milenar inspira novo romance de Margarida Rebelo Pinto

JN Hoje às 19:36 Facebook

"Lenda do belo sudário", romance situado no século II a.C. que parte de uma lenda popular, marca o regresso da autora à ficção histórica. "É diferente de tudo o que já fiz", afirma.

A partir da lenda de um fiel seguidor de Viriato que resolve imolar-se junto do chefe, Margarida Rebelo Pinto escreveu o seu novo livro, "Lenda de um belo sudário".

Apesar de não ser a primeira vez que abraça o género histórico, a autora de "Vem voar comigo" acredita que este romance "é diferente de tudo o que já fiz". Para esse crença contribui a forte carga de mistério que atravessa a história, mas também o esforço de imaginação, dada a escassa informação sobre o século II a.C). "Quis fazer uma história de encantar, inspirada pelos romances de cavalaria", refere, colocando no rol de influências tanto "Percival" como a mais contemporânea "Guerra dos tronos".

Depois de ter dedicado o livro anterior, "A certeza do acaso", ao contexto pandémico, a romancista defende ter sido chegada a altura de mudar o rumo, por acreditar que "mais do que nunca, as pessoas precisam de heróis". Satisfeita com o resultado final, classifica a experiência de escrita como "libertadora": "Precisava de levantar voo e superar-me".