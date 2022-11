Lenine: "O Brasil saiu finalmente da idade das trevas"

De regresso aos palcos portugueses, na companhia do filho, Bruno Giorgi, o músico e compositor Lenine diz que o Brasil "está a viver um tempo épico", por ter afastado Jair Bolsonaro, cujo nome se recusa sequer a pronunciar. No sábado atua em Miranda do Corvo e no domingo no Porto.

Ultrapassada "a pandemia e o pandemónio", Lenine regressa em força aos palcos, um espaço que considera "sagrado".

Durante o longo confinamento, o músico preparou com o filho Bruno Giorgi o espetáculo "Rizoma", que passa neste sábado pela Casa das Artes de Miranda do Corvo e domingo pela Casa da Música, no Porto.