Leonel Vieira estreia "O Último Animal" no Festival de Gramado

Foi um regresso a um festival onde, em 1999 e com o seu primeiro filme, "A Sombra dos Abutres", venceu três Kikitos, entre os quais o de melhor filme da competição internacional. Mais de duas décadas passadas, Leonel Vieira está de volta à competição internacional com "O Último Animal", uma coprodução luso-brasileira mas integralmente filmada no Rio de Janeiro e com Joaquim de Almeida num dos principais papéis.

O ator português interpreta uma personagem conhecida como o Dr. Ciro, o chefe do centenário mas ilegal Jogo do Bicho, uma espécie de loto clandestino que movimenta milhões, sobretudo nas favelas e nas zonas mais desfavorecidas da "cidade maravilhosa", que a câmara de Leonel Brito capta apenas de longe.