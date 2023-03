Leonor Baldaque, a atriz e poetisa que se rendeu às canções

Mariana Soares Hoje às 14:20 Facebook

Atriz e escritora, Leonor Baldaque enveredou agora também pela música. "Few dates of love" é o single que dá nome ao seu álbum do estreia, muito marcado pelo amor às palavras e pelo percurso de artistas como Bob Dylan e Leonard Cohen.

O amor, "a coisa mais importante da vida" de Leonor Baldaque, é também a essência da sua primeira gravação musical. A tal ponto que, na hora de escolher o título do disco e do primeiro single, nem sequer hesitou, optando por "Few dates of love".

Mas a dimensão sentimental não se fica por aqui. As letras abordam vivências e experiências pessoais de forma íntima. Contam momentos vividos pela artista enquanto escreve a sua história com os acordes da guitarra. Este é um instrumento em que vai desbravando e assim compondo com as novas descobertas.

"De um ponto de vista estilístico, pode dizer-se que neste disco existe continuidade e descontinuidade, porque retrata também o meu encontro com a guitarra e a forma como a minha relação com a ela foi evoluindo. Cada momento da minha vida, ao mesmo tempo que descubro uma nova forma de utilizar aquelas cordas, faz surgir algo que, para mim própria, é completamente inesperado. Não são só canções sobre aquilo que acontece na minha vida, mas também da minha descoberta do instrumento."

O "álbum do sentir", como descreveu a cantora, coloca-a sem máscaras frente a frente ao público. A figura central deste projeto é a própria artista no seu eu mais poético. Em entrevista com o JN, a artista revela que as canções "são eu própria sem filtros, a não ser o filtro da poesia. Eu acho que a poesia revela ainda melhor a essência da verdade e da realidade."

Presença assídua em filmes de Manoel de Oliveira desde os 19 anos e autora com dois livros publicados, Leonor Baldaque era já conhecida por ser uma artista multifacetada no entanto, a música chegou à sua vida de forma "inesperada".

"Estava a trabalhar no meu terceiro romance e um amigo ofereceu-me um ukelele. Quando chegava à noite a casa, tocava e fui aprendendo o instrumento. Ao aprender alguns acordes e a tocar algumas canções, esses acordes faziam surgir palavras em inglês e eu fui-me apercebendo que comecei a cantar poesia. Tinha quase impressão de me tornar num pássaro que abre a boca e fala a cantar... era muito mágico estar no meu quarto em Paris depois de um intenso dia de trabalho de escrita e, de repente, encontrar uma fluidez com aquele pequeno instrumento."

Quando questionada sobre inspirações por trás do seu trabalho, Leonor Baldaque afirmou ser admiradora da literatura inglesa e música folk. Contou encontrar nas trovadorescas tradições dos contadores de histórias, perpetuadas pelas vozes de Bob Dylan e Leonard Cohen, algo que admira e que se enquadra com a sua forma de divulgar o que sente.

"Tenho um amor infinito por Leonard Cohen e Bob Dylan. Sinto-me muito próxima destes dois homens pela importância que dão à palavra, porque são dois contadores de histórias. Eles trazem uma espécie de tradição muito antiga de trovadores na qual eu me revejo."

O single "Few dates of love" é uma composição sobre deixar-se apaixonar na leveza de um verão. Contudo, a suave melodia não pode ser tomada como uma antecipação do tom do álbum. Por isso, revela que as músicas têm todas "energias" diferentes devido aos estados de espírito sob os quais foram escritas.

"Todos nós passamos por fases muito diferentes na nossa vida. A nossa alma e o nosso ser atravessam momentos muito diferentes e esta canção foi escrita num determinado momento, num determinado estado de espírito. Não sou caracterizada pela constância de estados de espírito e as minhas canções refletem isso de forma muito autêntica, então são bastantes diferentes umas das outras."

Envolto em mistério, "Few dates of love" está ainda sem data de lançamento. Ao JN, Leonor Baldaque diz que a estreia do álbum deverá acontece no final de setembro e que os primeiros concertos estão planeados para outubro. O single que batiza o projeto de estreia de Leonor Baldaque no mundo da música já está disponível nas plataformas de música.