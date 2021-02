Ler é o melhor remédio? A biblioterapia prova-nos que sim

Sérgio Almeida Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

E se os livros, além da fonte de conhecimento que são, tiverem também virtudes terapêuticas? Esse é o princípio basilar da biblioterapia, uma teoria já secular que tem ganho cada vez mais adeptos. Com base no conhecido livro "Remédios literários", de Ella Berthoud e Susan Elderkin, apresentamos de seguida cinco maleitas que pedem prescrição literária urgente.

Por cada maleita, seja uma uma dor de cabeça ou uma depressão, há um livro à nossa espera, capaz de aliviar os sintomas. Afinal, há muito que se sabe que a literatura tem a capacidade de nos transportar para outra existência e de fazer ver o mundo de forma diferente, como também defendem as biblioterapeutas Ella Berthoud e Susan Elderkin, autoras de um livro intitulado "Remédios literários" que, num planeta ideal, devia estar presente em cada casa, tão absorvente é a sua leitura.

Verdadeira declaração de amor à literatura, esta obra é, na realidade, mais um guia de (re)descoberta de obras fundamentais que um verdadeiro manual com pretensões medicinais. O que só, aliás, o torna ainda mais recomendável.

"A nossa botica contém bálsamos de Balzac e torniquetes de Tolstói, as pomadas de Saramago e as purgas de Perec e de Proust. Para os criar, tivemos de peneirar dois mil anos de literatura em busca das mentes mais brilhantes e das leituras mais reconstituintes, desde Apuleio, autor de 'O burro de ouro' no século II d.C., aos tónicos contemporâneos de Ali Smith e Jonathan Franzen", advertem as autoras no preâmbulo da obra, editado pela Quetzal.

Das largas centenas de doenças ou estados de alma, mais os respetivos unguentos literários, selecionámos cinco:

Insónia

PUB

"Livro do desassossego", de Bernardo Soares, é a escolha ideal para reconciliar-se com o sono. Não porque provoque tédio, mas porque "nos permite ficar naquele estado pesado de pré-sono em que precisa de estar antes de entrar no sono profundo", explicam as especialistas inglesas.

Ajudante de guarda-livros na Vasques & Cª, "emprego tão exigente como uma sesta", Bernardo Soares entrega-se ao livre curso dos seus pensamentos, tão caudalosos que são capazes de serem simultaneamente vívidos e alegres como o seu exato oposto.

"Se as suas pálpebras começarem a baixar quando estiver a ler, não faz mal. Bernardo Soares não se importa. Pode retomar a conversa com ele amanhã à noite, onde a tiver deixado. Ele estará à sua espera, pronto a fazer-lhe a próxima pergunta existencial.

Stress

O seu coração bate descompassadamente, a respiração é acelerada e os membros estão inquietos? É provável que esteja com sintomas agudos de stress. Antes de procurar um comprimido na gaveta mais próxima, experimente uma leitura que lhe apazigue os sentidos.

Como "O homem que plantava árvores", romance que irradia uma calma e uma tranquilidade absolutamente invulgares. O livro de Jean Giono baseia-se na história de um humilde pastor que vive numa das regiões mais inóspitas de França. Quando recebe a notícia de que a zona onde vive está a definhar por falta de árvores, o homem toma o destino de muitos entre mãos, ao passar as noites e os dias a separar bolotas, plantando-as em seguida.

Em três anos, o que era árido passa a dar lugar a luxuriantes florestas de carvalhos, faias e bétulas, beneficiando milhares de apoios. Mas o mais extraordinário de tudo não é o resultado da sua ação que apazigua o pastor e sim o trabalho em si - caminhar, cavar, plantar, observar e, acima de tudo, esperar.

"A primeira forma de ultrapassar o stress é lendo o romance adequado. A segunda é fazer algum exercício. Ponha uma espátula no bolso e faça um longo e belo passeio", escrevem as biblioterapeutas.

Dor de dentes



Poucas dores são mais lancinantes do que as que nos são provocadas pelos dentes. Se se encontra numa situação dessas, experimente uma passagem do obrigatório romance "Anna Karénina" em que Tolstói nos faz sentir uma empatia imediata por um personagem chamado Vronski, quando escreve que "ele mal podia falar devido à dor lancinante nos seus dentes fortes, que eram como filas de marfim na sua boca. Estava em silêncio, e os seus olhos repousavam no rolar brando, lento e suave das rodas nos carris".

Ora, o que faz o desgraçado para esquecer a dor? Recorda-se de um episódio tão traumático que ainda o persegue em sonhos: a imagem da sua amada sem vida, com "o corpo ensanguentado e flácido e "os olhos horrorosos na sua quietude".

É remédio santo, asseguram Ella Berthoud e Susan Elderkin: "Se esta imagem do corpo partido de Anna ainda não funcionou, pense noutro quadro chocante das páginas da literatura. Depois medite sobre isso enquanto marca uma consulta no seu dentista".

Gripe

Não é em Agatha Christie que pensamos em primeiro lugar quando somos desafiados a escolher um livre que apazigue os sintomas da gripe. Mas a verdade é que as dores, arrepios, febre, anginas e corrimento nasal não são "nada comparados com a determinação de descobrir o culpado antes de Poirot", escrevem as autoras de "Remédios literários", convencidas de que "o grau de potência intelectual exigida para seguir e tentar resolver um Agatha Christie seja exatamente a quantidade necessária para juntar as suas células cinzentas doentes sem as penalizar indevidamente - como se lhes tivesse dado uma ligeira massagem curativa, em vez de as mandar fazer uma corrida de oito quilómetros".

Pelo menos, tentar não custa, certo?

Crise de identidade

Se houvesse alguém que se desse a esse trabalho, chegaria por certo à conclusão óbvia: de todos os problemas manifestados pelas personagens de livros, a crise de identidade será o mais frequente. Quer sejam perdas de memória, défices de auto-estima ou problemas psiquiátricos de vária ordem.



A escolha é, por isso mesmo, variada e fascinante ("com o mal dos outros posso eu bem", reza o estafado dizer popular). Caso a crise de identidade seja de tal forma flagrante que já nem sequer se reconhece, "A metamorfose" é, de longe, a leitura mais adequada. Por muito grave que seja o seu problema, parecerá insignificante comparado com o drama de Gregor Samsa, transformado numa barata gigante e incapaz de assegurar o cumprimento das necessidades mais básicas.

Acima de tudo, "dê graças a Deus por, mesmo que não saiba quem é, ao menos ser humano. Admire os seus dedos das mãos, dos pés, e a ponta do seu nariz. Delicie-se com o uso dos seus membros. Leia o último parágrafo desta obra-prima de Kafka em voz alta. Aprecie o facto de a sua voz não ser o aterrador som emaranhado de um inseto. Celebre a sua humanidade - seja ela de quem for".