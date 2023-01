Levar poesia aos alunos de medicina é dotá-los de mais humanidade

Patrícia Naves Ontem às 23:06 Facebook

João Luís Barreto Guimarães, Prémio Pessoa 2022, falou pela primeira vez sobre o curso de poesia que administra na Universidade do Porto, durante as primeiras Jornadas de Medicina Narrativa, promovida pelo Lusíadas Knowledge Center, em Lisboa.

Médico, cirurgião, poeta, tradutor e professor de Poesia na Universidade do Porto, João Luís Barreto Guimarães foi também Prémio Pessoa 2002, o último acréscimo a uma já longa lista de galardões que inclui um Prémio de Criatividade da ONU em 1992. Este sábado, presidiu a uma palestra sobre a experiência de ensinar poesia aos alunos de medicina, no âmbito das primeiras Jornadas de Medicina Narrativa do Lusíadas Knowledge Center, onde explicou como levar poesia a futuros médicos é poder dotá-los de mais humanidade e empatia, entre outras ferramentas.

"A verdade é que não sabemos que sementes estamos a lançar", frisou. Nos Lusíadas de Lisboa, Barreto Guimarães, que concluiu agora o 2º ano da nova cadeira no ICBAS, esclareceu como o convite partiu de uma palestra que dera em Viena. A aceitação do convite e a forma de gerir o curso não foram lineares. "A minha preocupação inicial foi: o que ensinar?" disse à plateia, explicando que as aulas pretendem ajudar a saber ler e interpretar poemas contemporâneos sobre medicina, mas também tornar de alguma maneira os alunos pessoas mais receptivas aos doentes - por causa da poesia.