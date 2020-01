Liam Galagher anunciado para o Rock in Rio

Ontem às 21:35 Facebook

O ex-Oasis Liam Galagher atua no Rock in Rio em junho

Gallagher, considerado um dos nomes mais importantes da Britpop, promete levar à Cidade do Rock muitos dos seus êxitos, incluindo temas do seu mais recente álbum a solo, "Why me? Why not?" (2019).

A estrela britânica atua no Palco Mundo, a 21 de junho, juntando-se aos já anunciados concertos dos Foo Fighters e aos The National, que atuam no mesmo dia.

O Rock in Rio Lisboa,, que vai acontecer no parque da Bela Vista, em Lisboa, a 20-21 e a 27-28 de junho, já anunciou também outros nomes para edição 2020, como Post Malone, Black Eyed Peas e Camila Cabello.