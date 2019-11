Liam Payne confirmado no MEO Marés Vivas 2020

Hoje às 11:05 Facebook

Liam Payne é o primeiro nome confirmado na 14.ª edição do MEO Marés Vivas, que vai decorrer nos dias 17, 18 e 19 de julho, em Vila Nova de Gaia.

O cantor e compositor inglês, conhecido por ter integrado a banda de pop rock britânica One Direction, lançou em 2017 o seu primeiro single a solo, "Strip That Down" (com colaboração de Quavo), que alcançou a Platina em cinco países, incluindo Reino Unido e EUA. O tema - o mais vendido de qualquer membro atual do grupo - catapultou-o para topo das tabelas norte-americanas, tendo desde então totalizado mais de 10 milhões de vendas em todo o mundo.

Liam colaborou com alguns artistas de renome no panorama da música Pop, incluindo o produtor e DJ Zedd, em "Get Low", e J Balvin, em "Familiar", que esteve 16 semanas seguidas nas tabelas de singles do Reino Unido e foi transmitida mais de 190 milhões de vezes no Spotify. No ano passado, Liam lançou um dueto com Rita Ora, "For You", que fez parte da banda sonora do filme "Fifty Shades Freed".

Os ingressos estarão à venda a partir das 10 horas do dia 1 de dezembro. O preço do bilhete diário é de 38 euros (70 euros se for VIP) e o passe geral vai custar 70 (180 se for VIP).