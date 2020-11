Lil Wayne arrisca-se até 10 anos de cadeia por posse de arma

JN Hoje às 13:23 Facebook

O rapper Lil Wayne foi acusado de posse de arma de fogo e incorre numa pena até 10 anos de prisão se for condenado, em Miami.

A acusação, conhecida esta terça-feira, diz respeito a uma arma banhada a ouro e à munição encontradas na bagagem do músico durante as buscas ao seu avião particular, o ano passado, em Miami, segundo o advogado Howard Srebnick à "Vulture". De acordo com a defesa, a arma tinha sido uma prenda do Dia do Pai.

A Dwayne Michael Carter (o seu nome verdadeiro) é imputado o único crime de "posse de arma e munições por um criminoso condenado", de acordo com o documento do tribunal federal de Miami. A lei federal proíbe a posse de armas a criminosos condenados, sendo o rapper aqui tramado pelos seus antecedentes criminais e incorrendo numa pena até 10 anos de prisão.

Lil Wayne foi condenado noutro caso de porte ilegal de armas em Nova Iorque, há mais de dez anos, segundo a imprensa de Miami. Esteve preso oito meses na cadeia de Rikers Island.

Agora, "não existe nenhuma alegação de que ele já disparou, usou ou ameaçou usar" a arma encontrada, segundo o seu advogado. "Não há nenhuma alegação de que ele seja uma pessoa perigosa", acrescenta.

O músico vencedor de vários Grammys deve comparecer ao tribunal de Miami a 11 de dezembro.

Nos últimos dias, Lil Wayne deu nas vistas por apoiar a recandidatura de Donald Trump à presidência norte-americana.