Limp Bizkit atuam no Vilar de Mouros

A banda norte-americana Limp Bizkit vai regressar a Portugal para atuar no Festival Vilar de Mouros, que se realiza naquela vila do concelho de Caminha, no distrito de Viana do Castelo, anunciou hoje a organização.

Um dos principais nomes da cena nu-metal do final dos anos 1990 e começo dos 2000, os Limp Bizkit juntam-se ao único nome até aqui divulgado pela organização do evento, o músico Iggy Pop.

O festival vai acontecer entre os dias 27 e 29 de agosto.

Os passes para os três dias custam 80 euros, enquanto os bilhetes para cada dia são 40 euros.