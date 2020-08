Limp Bizkit, Hoobastank e Tara Perdida no Vilar de Mouros 2021

JN Hoje às 11:12 Facebook

Twitter

Partilhar

O festival de Vilar de Mouros anuncia três novos nomes para a edição de 2021.

Limp Bizkit, Hoobastank e Tara Perdida são os novos nomes que irão subir ao palco do festival mais antigo da península ibérica no dia 27 de agosto de 2021.

Os três novos nomes completam o cartaz que decorrerá nos dias 26, 27 e 28 de agosto de 2021.

Para o primeiro dia do EDP Vilar de Mouros 2021, Placebo e Suede já tinham sido confirmados. A encerrar o festival no dia 28 de agosto de 2021 estarão Iggy Pop, Bauhaus, Wolfmother e The Legendary Tigerman.

A confirmação surge esta quinta-feira, dia em que inaugura o Drive-In Vilar de Mouros.

Este ano não há festival mas uma programação com música, cinema e comédia em versão Drive In, numa iniciativa da Câmara Municipal de Caminha e quatro associações culturais do concelho.

As quatro noites do evento serão palco de intervenções diárias da Krisálida, companhia de teatro profissional de Caminha, com o mote "Família Amor-Feliz vai ao Drive-In Vilar de Mouros".