Quatro dias de Vilar de Mouros: James, Limp Bizkit, Prodigy e Pendulum

O Festival de Vilar de Mouros anunciou esta segunda-feira a sua edição de 2023. Limp Bizkit, Prodigy, Pendulum e James são os cabeças de cartaz desta edição.

O festival de Vilar de Mouros, regressa com mais um dia do que o anunciado, 23, 24, 25 e 26 de agosto são as datas para o festival minhoto. O cartaz já está completo, com Limp Bizkit, Prodigy, Pendulum e James, como cabeças de cartaz.

O evento tinha sido anunciado entre os dias 25 a 27 de agosto, tendo sido agora as datas alteradas.

PUB

Há ainda Xutos e Pontapés, Enter Shikari, The Last Internationale, Micomaníacos, no dia 23 de agosto. Millencollin, The Bloody Beetroots e Nowhere to be Found, a 24. No dia 25, Within Temptation, Apocalyptica, Bizarra Locomotiva e, no último dia, Ornatos Violeta, Guano Apes e Peaches.

O festival chega este ano com novo sponsor, Caixa Agrícola, após a saída da EDP. Os Limp Bizkit, que cancelaram a atuação em Vilar de Mouros de 2022, eram uma das bandas mais esperadas pelos fãs.

Recentemente a organização, anunciou que o histórico palco do Casal, que deu origem ao festival há mais de meio século (1968) e que nas anteriores edições foi espaço de animação com DJ's ao fim da noite, será este ano reativado como palco secundário.

Quanto à estrutura do recinto, a organização adiantou também que a edição 2023 reserva "ativação de outras áreas, dentro do festival, da praia fluvial (rio Coura) e no camping". "Vamos ter mais estruturas, supermercado, ativação do palco histórico, que vai ter uma nova vida, funcionando como segundo palco", disse, indicando que serão providenciados "mais lugares sentados", o que já aconteceu em 2022, para conforto do público.

Eis o cartaz para os quatro dias de música em Caminha:

23 de agosto

Limp Bizkit

Xutos & Pontapés

Enter Shikari

The Last Internationale

Micromaníacos

24 de agosto

The Prodigy

Millencolin

The Bloody Beetroots (DJ Set)

Nowhere to Be Found

25 de agosto

Pendulum

Within Temptation

Apocalyptica

Bizarra Locomotiva

26 de agosto

James

Ornatos Violeta

Guano Apes

Peaches