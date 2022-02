Linda Martini, ou quando a realidade se impõe sem quartel

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 18:58 Facebook

"Errôr", sexto álbum do agora trio, é a mais genuína e desconfortável tradução rock da era tenebrosa que vivemos.

É o disco mais maníaco, tenso e desesperado dos Linda Martini. É um disco à beira da explosão, mas o estrondo apenas se ouve cá dentro. É o resultado de "andar a bater com a cabeça nas paredes", diz o vocalista André Henriques. Exercício a que nos dedicamos todos durante quase dois anos. E "Errôr" é a melhor tradução rock até ao momento dessa "realidade que se impôs sem quartel".

"Errôr", que tem edição em LP duplo e formato digital, é neologismo que remete para dois planos: os sucessivos atrasos na conclusão do álbum, dado o contexto de pandemia; e o processo musical da banda: "Nunca sabemos onde a canção vai parar, é uma viagem sem rumo. Um empurra para um lado, outro estica do outro, vivemos da incerteza e do erro".