"Língua": Dentro do silêncio da sala de teatro, a luz é de ouro

Catarina Ferreira Hoje às 15:53 Facebook

Twitter

Partilhar

"Eu sou uma estrangeira no meu próprio país", revela Joana Cottim, atriz surda que é "a vedeta, a rainha e a estrela" de "Língua", a nova produção teatral da Estrutura, que se estreia hoje e está em cena, até domingo, no Teatro Carlos Alberto (TeCA), no Porto.

O exercício é simples: o público ouvinte é posto no lugar a que os surdos são relegados, "em que não sabem se hão de ver a peça ou olhar para aquele cantinho escuro, onde estão a fazer a tradução para que possamos acompanhar ", ironizam.

A ideia da Estrutura, uma das companhias que têm feito dos trabalhos mais consistentes e regulares no panorama teatral português, passou por uma pesquisa onde foi "questionada a prática das certezas teatrais", realçando a "importância da língua gestual portuguesa (LGP) e a comunidade que tem vindo a lutar por ela". O resultado foi "uma peça imagética, visual e coreográfica", conta José Nunes, encenador.

A equipa aprendeu LGP "para que pudessem verdadeiramente comunicar por gestos e não por sons. Não foi fácil, foi preciso perder a vergonha", conta Diogo Bento, que se juntou a esta encenação com Cátia Pinheiro e José Nunes.

Se há dois anos tinham algumas ideias soltas, fruto da investigação que estavam a desenvolver, quando começaram a ensaiar com Joana Cottim aperceberam-se de uma série de pressupostos, influenciados pela sua condição de ouvintes, que não estavam conscientes. "Por exemplo, o verdadeiro silêncio para um surdo é o escuro, enquanto a luz´ é o ruído, porque vemos todas as pessoas falar ao mesmo tempo", explica Joana.

Sem "desgraçadinhos"

Apesar da peça ter um caráter pedagógico, não há nenhuma apologia caridosa, "dos coitadinhos e dos desgraçadinhos". Pelo contrário, Joana é detentora de uma ironia mordaz. O jogo, muito bem conseguido, que faz sobre as obras clássicas vistas da perspetiva de um surdo, é hilariante. "Estar três horas num teatro para perceber que há três irmãs que querem ir para Moscovo é uma seca", diz, numa alusão a Tcheckov e "As três irmãs". E é efetivamente desarmante. "Desde Aristóteles, são 2500 anos de teatro com os mesmos pressupostos, se é rico é uma tragédia, se é pobre é uma comédia, se é rico é sublime e se é pobre é grotesco. Se é surdo é um animal condenado ao abate", atiram.

E aqui entra uma perigosa associação. O tratamento dado aos surdos carrega "especismo e capacitismo". A Estrutura vincou essas referências com o uso de triângulos nos figurinos e na cenografia, simbologia usada no Holocausto, como o triângulo amarelo para os judeus, o rosa para os homossexuais e o azul para os surdos e para os estrangeiros. "Língua" passará também pelo Teatro S. Luiz, em Lisboa, e pelo Centro Cultural de Ílhavo.