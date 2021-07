Lionel Richie reconfirmado para o festival CoolJazz

JN/Lusa Hoje às 15:28 Facebook

Twitter

Partilhar

Cantor americano foi hoje reconfirmado no cartaz do festival CoolJazz, em Cascais, desta feita para 2022, depois de já ter estado integrado nos eventos inicialmente previstos para 2020 e 2021.

Antigo membro dos Commodores, Lionel Richie vai atuar no Hipódromo Manuel Possolo no dia 24 de julho do próximo ano. Para o EDP CoolJazz 2022 também já tinham sido confirmadas as atuações de John Legend (2 de julho), Yann Tiersen (21 de julho) e Jorge Ben Jor (30 de julho).

A 17.ª edição do festival esteve inicialmente marcada para 2020, mas foi adiada um ano devido à pandemia da covid-19. Este ano, o festival voltou a ser adiado "devido à situação mundial causada pela pandemia da covid-19 e consequentes incertezas de saúde pública".

Os bilhetes para 2020 e 2021 "são válidos para a edição de 2022, não sendo necessário fazer a troca". A promotora lembra que "os portadores de bilhetes têm direito a solicitar a devolução do preço do bilhete no prazo de 14 dias úteis a contar da data prevista para a realização do evento em 2021".